Kapin libo trabahante sa Cebu 4th District midawat og Tupad suweldo human sa linog

Nakadawat na ang 1,173 ka trabahante nga naapektuhan sa 6.9-magnitude nga linog sa 4th District sa Sugbo niadtong Septiyembre 30, 2025, sa ilang suweldo ubos sa Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (Tupad) program niadtong Nobiyembre 15, 2025, sa Bogo City Sports Complex.
Ang Department of Labor and Employment (Dole) Region 7 – Cebu Provincial Field Office (CPFO) maoy nagdumala sa payout alang sa mga displaced workers gikan sa mga kompanya o establisemento dili pa operational tungod sa structural damage ug padayon nga pag-repair.
Nakadawat na ang ubang trabahante sa ilang ikaduhang payout tungod kay napadayon pa ang pagkahunong sa ilang trabaho.
Gipasabot sab sa Dole nga ang mga empleyado sa mga establisemento nakabalik na sa operasyon dili na kwalipikado sa Tupad kay kini nga programa alang lamang sa mga displaced ug disadvantaged nga trabahante.
Kon magpadayon ang paghunong sa trabaho tungod sa kadaot, mahimong makadawat gihapon ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilang suweldo ubos sa Tupad hangtod sa Disyembre.
Nitambong sa payout ang mga lokal nga lider sama nila ni Hon. Sun Shimura, Congressman sa Cebu’s 4th District; ang representante ni Hon. Maria Cielo A. Martinez, Mayor sa Bogo City; ug Hon. Mariano Martinez, Mayor sa San Remigio.
Ang ilang presensya nagpakita sa padayon nga panag-uban tali sa Dole ug mga Local Government Unit (LGU) sa paghatod og igo ug tukmang hinabang sa mga trabahanteng naapektuhan sa linog.
Ang inisyatibo nagpakita sa padayon nga komitment sa Dole sa pagtabang sa mga komunidad nga naningkamot sa pagbangon ug pagpadayon sa panginabuhi samtang nagpadayon ang recovery efforts sa mga apektadong lugar./ PR