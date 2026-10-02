Kapin P13M nga shabu sakmit, 9 nadakpan sa Lapu-Lapu ug Talisay

Kapin sa P13.6 milyunes sa gituohang shabu ang nasakmit, samtang siyam ka suspek ang nadakpan atol sa duha ka managlahi nga anti-illegal drug operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 uban sa kapulisan sa Huwebes, Oktubre 1, 2026, sa Siyudad sa Lapu-Lapu ug Talisay.
Labing uwahi nga operation nahitabo alas 9:50 sa gabii, Huwebes, Oktubre 1, 2026, sa Purok Shooting Star, Barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Si PDEA 7 Director Joel Plaza niila sa nadakpan nga si alyas Jhon, 29, habal-habal driver nga taga Barangay Sambag 2, Dakbayan sa Sugbo.
Nasakmit sa mga operatiba ang dagkong putos sa gituohang shabu nga motimbang sa 2 kilos nga dunay estimated average market value nga P13,600,000.
Lakip sa nasakmit ang buy-bust money, usa ka cellular phone, timbangan sa shabu, usa ka motorsiklo ug ubang mga ebidensya.
Nianang adlawa sa alas 12:45 sa hapon, gibungkag sa mga personnel sa PDEA 7 uban sa Talisay City Police Station ang usa ka drug den nga nahimutang sa Sityo Caniba, Barangay Cansojong nga niresulta sa pagkasikop sa walo ka suspek.
Giila nila ang ilang target nga nadakpan nga maoy nagpadagan sa drug den nga si alyas Titing, 50.
Samtang ang pito nga naabtan sa sulod sa drug den mao silang alyas Rico, 40, e-bike driver; Eulysis, 44, tricycle driver; Marlon, 56, gardener; Arlene, 42; Rosua, 31; Robin, 34 pulos taga Barangay Cansojong; ug usa ka alyas Al, 37, taga Barangay Inoburan, Siyudad sa Naga.
Nakuha sa mga operatiba ang mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 10 gramos nga dunay balor nga P68,000, ug ubang drug paraphernalia.
Ang mga nakuhang ebidensya giduso na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case buildup ang ilang nadakpan sa Dakabyan sa Lapu-Lapu nga si alyas Jhon human madawat ang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan.
Giingong makabaligya si alyas Jhon og 3 kilos nga shabu matag semana gikan sa iyang suplayer.
Nadakpan na sab siya sa kapulisan sa Lapu-Lapu niadtong 2019 sa kaso gihapon sa ilegal nga drugas.
Samtang ang drug den sa Siyudad sa Talisay giingong makabaligya og 100 grams nga shabu matag semana diin ang kustomer niini kasagaran mga e-bike driver ug tricycle driver.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA 7 batok sa mga dinakpan. / AYB