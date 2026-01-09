Kapin P145M nga kantidad sa sakyanan nga konektado kang Zaldy Co, gisakmit

Gisakmit sa mga awtoridad ang kapin sa P145 milyunes nga kantidad sa mga mahalong sakyanan nga giingong konektado sa kanhi representante sa Ako Bicol party-list nga si Zaldy Co, usa ka sentrong personalidad sa nagpadayong imbestigasyon sa gobiyerno bahin sa mga anomaliya sa flood control projects.
Ang operasyon alang sa pagserbi sa warrant of seizure and detention didto sa usa ka condominium sa Bonifacio Global City tungod sa paglapas sa Customs Modernization and Tariff Act.
Gihimo kini sa hiniusa nga pwersa sa Criminal Investigation and
Detection Group (CIDG), Highway Patrol Group (HPG), Bureau of Customs (BOC), Philippine Coast Guard (PCG), ug Land Transportation Office (LTO).
Ang mga subject sa warrant mao ang Sunwest Construction and Development Corp., Eco Leisure and Hospitality Holding Company Inc., Misibis Resort and Hotel Management Inc., Jalandoni Alay Flora, ug La Venezia Hotel and Spa Inc.—mga kompanya nga konektado kang Co ug sa iyang pamilya.
Gisakmit sa operasyon ang mosunod nga mga sakyanan nga adunay banabana nga kinatibuk-ang kantidad nga P145 milyunes:
Usa ka Rolls-Royce, Toyota Sequoia, 3 ka Cadillac Escalade, 2 ka Lexus, 1 ka Mercedes-Benz, ug uban pa. / TPM / SunStar Philippines