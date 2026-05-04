Kapin P19M nga balor sa drugas, sakmit

Kapin P19 million nga balor sa illegal nga drugas ang nasakmit sa kapulisan sulod sa usa ka semana nga buy-bust operations.
Sa datos nga gipahibalo sa Police Regional Office (PRO) 7 gikan sa Abril 26, 2026, hangtod sa Mayo 2, 2026, nakasakmit sila og 2.9 kilos sa ilegal nga drugas nga dunay standard drug price nga P19,667,096.00. Lakip na niini ang 11.45 gramos nga pinaugag dahon sa marijuana.
Nakasikop sab sila og 229 ka mga drug suspect.
Sa ilang kampanya batok loose firearms, ang kapulisan nakasakmit og 78 ka mga armas nga walay lisensya, 108 ka bala sa lainlaing kalibre sa armas, ug 91 ang nadakpan sa kalapasan sa Republic Act 10591 (Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act).
Samtang sa ilang paggukod sa mga pinangita sa balaod, nakasikop sila og 138 ka wanted person.
Sa ilang kampanya batok illegal gambling, 119 ka mga sugarol ang nadakpan ug P24,680 nga kuwarta sa sugal ang nakompiska.
Si Police Brigadier General Arnold Abad, ang Acting Regional Director sa PRO 7, nibutyag nga ang kapulisan sa Central Visayas magpadayon sa ilang gisaad nga hatagan og seguridad ang katawhan samtang ang Sugbo nangandam sa pag host sa ASEAN Summit.
“We will sustain intensified operations to ensure a safe, secure, and orderly environment for both the public and our visitors during ASEAN 2026,” matod ni Abad. / AYB