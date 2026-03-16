Kapin P20 nga usbaw sa krudo, ipatuman

Aduna na usab laing dako nga usbaw sa presyo sa lana sugod karong adlawa, Marso 16, 2026.
Base sa banabana sa Department of Energy (DOE), ang adjustment sa presyo sa krudo (diesel) alang niining semanaha magdula gikan sa P20.40 hangtod sa P23.90 matag litro.
Matod sa ahensya, ang usbaw sa presyo sa gasolina anaa sa tunga-tunga sa P12.90 hangtod P16.60 matag litro, samtang ang kerosene mosaka og P6.90 hangtod P8.90 matag litro.
Ang pag-usab sa presyo ipatuman sa paagi nga “staggered” o tagi-tagi. / TPM / SunStar Philippines