Kapin P24M shabu sakmit, 278 ka tawo sikop sa Central Visayas

Moabot sa 278 ka nga tawo ang nangadakpan, samtang moabot sa 3,661 ka gramos sa gituohang shabu nga mobalor ang tanan sa P24,898,676 ang nasakmit sa managlahi nga operasyon sa Police Regional Office (PRO 7) sulod sa usa ka semana gikan sa Agusto 17 hangtud 23, 2025.
Lakip sa mga nadakpan ang 144 ka tawo nga nalambigit sa illegal nga drugas diin lima niini giila nga mga big time drug personalities.
Nakadakop usab ang mga pulis og 67 ka wanted persons diin 16 niini ang nabutang sa listahan isip mga most wanted ug 51 ang dunay mga warrant sa lain-laing kaso nga giatubang.
Sa kampanya batok loose firearms, ang kapulisan nakasakmit og 22 ka armas, usa ka Granada ug 54 ka bala.
Samtang 45 usab ka mga sugarol ang nangadakpan human sa sub-sub nga operasyon batok illegal gambling sa tibuok rehiyon 7 ug P9,813 nga kwarta sa sugal ang nasakmit.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan ang hepe sa PRO-7 mibutyag nga ang pagka sikop sa mga suspetsado ug pagka sakmit sa minilyun nga balor sa illegal nga drugas pagpakita kini nga ang kapulisan wala mohunong sa ilang kampanya batok krimen.
"Patunay ang mga operasyong ito na hindi tumitigil ang PRO7 sa pagbibigay ng ligtas at maayos na pamayanan. Patuloy nating pinaiigting ang ating kampanya laban sa lahat ng uri ng kriminalidad upang matiyak ang kapayapaan sa buong Central Visayas.” matod ni Maranan.
Gipasalig ni Maranan nga magpadayon sila sa ilang paghingusog batok sa kriminalidad aron nga magpabilin nga malinawon ug luwas nga puy-an ang tibuok rehiyon 7.
Awhag niya sa publiko nga motawag dayon sa 911 kung dunay kadudahan sa ilang lugar aron mahatagan dayon nila kini sa dinalian nga pagtagad. / AYB