Kapin P4.4M nga pinayuhot nga sigarilyo nasakmit sa kapulisan

Kapin sa P4.4 million nga balor sa mga pinayuhot nga sigarilyo ang nasakmit og walo ka tawo ang nangadakpan sa Police Regional Office (PRO) 7 sulod sa tulo ka buwan nga anti-smuggling drive.
Sa datus sa PRO 7, nakalusad sila og 64 ka anti-smuggling operations gikan sa Abril 15, 2026, ngadto sa Hulyo 14, 2026.
Ning maong mga operasyon, nakasikop sila og walo ka indibidwal nga nalambigit sa pag-transport, possession, ug distribution sa mga smuggled nga sigarilyo.
Kini nagpakita nga ang PRO 7 seryoso sa ilang pasalig nga puhagon ang krimen sa patigayon ug hatagan og proteksyon ang legal nga negosyo.
Ang pagpayuhot sa mga sigarilyo dako og epekto sa ekonomiya sa Pilipinas pinaagi sa paghikaw sa nasudnong kagamhanan nga makakuha og buhis.
Ang buhis gikan sa legal nga sigarilyo maoy gigamit sa pagpundo sa mga ospital, libreng edukasyon, imprastraktura, ug operasyon sa kapulisan.
Matod sa PRO 7, ang matag pakete sa gi-smuggle nga sigarilyo nga mahalin makapaminos sa pundo sa gobiyerno.
Kon molikay ang mga smuggler sa Bureau of Internal Revenue (BIR), makuhaan ang pundo para sa publiko.
Makadaot sab ang maong ilegal nga patigayon sa mga lokal nga negosyante nga nagbayad og saktong buhis ug lisensya.
Nipahimangno si Police Brigadier General Arnold Abad, regional director sa PRO 7, batok sa mga nalambigit niining ilegal nga buhat.
“Those who continue to engage in cigarette smuggling should understand that there is no place for this illegal activity in Central Visayas. We are intensifying our operations and strengthening our coordination with partner agencies to identify, apprehend, and prosecute everyone involved in the smuggling, transport, storage, and distribution of illicit tobacco products,” matod ni Abad.
Sumala sa PRO 7, ilahang pakusgan ang pagbayluay og impormasyon ug dungan nga pagpatrolya sa kadagatan kauban ang maritime units aron mapanalipdan ang ekonomiya subay sa nasudnong direktiba nga, “Bagong PNP Para sa Bagong Pilipinas: Serbisyong Mabilis, Tapat, at Nararamdaman.” / AYB, ABC