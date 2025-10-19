Kapin P4M shabu sakmit sa buy-bust

Kapin sa P4 milyones nga balor sa illegal nga drugas ang nasakmit sa Police Regional Office (PRO)- 7 sulod sa 24 ka mga oras nga kampanya batok krimen nga gihimo niadtong Oktubre 17 ngadto 18, 2025.
Ning maong mga petsa, ang PRO-7 naglusad og 15 ka anti-drug operations nga niresulta sa pagkasikop sa 17 ka mga suspetsado ug pagkasakmit sa 590.40 gramos nga shabu.
Ang labing dako nga nakuha natala sa Purok Señorita, Barangay Cabancalan, Siyudad sa Mandaue sa gihimong hiniusang buy bust sa City Intelligence Unit ug City Drug Enforcement Unit sa Mandaue City Police Office uban sa Regional Intelligence Division 7.
Nakuha sa mga operatiba ang 500 gramos nga gituohang shabu nga mokantidad sa P3.4 Million ug pagkasikop sa 37 anyos nga high value target.
Gisundan kini sa Bohol Police Provincial Office nga nakakuha og 53.50 gramos nga shabu balor P361,760.00 samtang sa Cebu Police Provincial Office moabot sa 21.50 gramos nga adunay kantidad nga P146,200 ug Cebu City Police Office, nga nakasakmit og 14.70 grams nga mobalor sa P99,960.
Matod ni Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga ang pagkasakmit sa matag gramo sa shabu daghang kinabuhi ang masalbar ug maprotektahan nga pamilya mugna sa kadaot sa drugas.
“Our mission goes beyond enforcement; it’s about saving lives and restoring hope, “ matod ni Maranan.
Ang ilang kampanya batok kriminalidad nakalinya sa programa ug agenda ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Nartatez nga mao ang pagpalig-on sa operations batok illegal nga drugas, loose firearms ug terorismo. / AYB