Kapin P500K nga balor sa vape sakmit sa ronda

Kapin sa tunga sa milyon ka pesos nga balor sa illegal vape products nga walay permit gikan sa Department of Trade and Industry-Office of the Special Mandate on Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products (OSMV) ang gipangsakmit sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) 7.
Nahitabo ang dungan nga entrapment operation sa Barangay Tangke, Siyudad sa Talisay, sa Sityo San Miguel, Apas, Dakbayan sa Sugbo, ug ML Quezon Street sa Siyudad sa Lapu-Lapu sa Huwebes sa hapon, Agusto 28, 2025.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jerick Filosofo, hepe sa CIDG Cebu Province Field Unit, nga nadawat nila ang impormasyon gikan sa DTI-OSMV kalabot sa ilegal nga pagbaligya sa maong mga produkto.Human makuha ang kasayuran, nilusad og test buy ang CIDG 7 ug ila kining gipadala sa DTI-OSMV sa kaulohan.
Pipila ka adlaw human madawat sa maong buhatan ang sample sa maong mga produkto, nipagawas dayon kini og certification nga dili kini rehistrado sa ilang ahensiya.
Tungod niini, nakig-alayon ang DTI-OSMV sa CIDG 7 ug gilusad dayon ang entrapment operation batok sa tulo ka tindahan sa vape.
Gipasabot sa CIDG nga ang kalapasan nga nahimo sa tulo ka tindahan mao ang Section 4 (D) sa Republic Act 11900 kun “Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act of 2022.”
Matod ni Filosopo nga dunay upat ka mga tawo nga nadakpan kasagaran kanila tinder, samtang ang tag-iya sa maong tindahan ang pasakahan nila og kaso.
Kon makombikto, mabilanggo ang tag-iya sulod sa duha ka tuig ug pabayron og multa nga moabot sa P2 million. / AYB