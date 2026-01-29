Kapin sa 1 kg nga shabu nasakmit sa Mandaue City

Kapin sa usa ka kilo nga gituoha’ng shabu nga mobalor sa kapin P8.1 milyunes ang nasakmit sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-Mandaue City Team uban sa PNP Regional Intelligence Unit 7 ug Mandaue City Police Office, sa gilusad nga drug bust.
Ang maong operasyon gihimo sulod sa parking lot sa usa ka establishment sa Barangay Guizo, Mandaue City alas 3:20 sa hapon, Huwebes, Enero 29, 2026.
Ang suspek giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alyas Bernard, 22, taga Barangay San Roque, Cebu City nga maoy target sa operasyon.
Nasakmit sa mga operatiba ang 37 ka bulto sa gituohang shabu nga motimbang sa 1,200 grams nga gibanabana nga P8.1 milyunes, nakuha sab ang buy-bust money, cellphone, ug uban pa nga mga ebedensya. / AYB