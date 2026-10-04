Kapin sa 1 milyon nga turista miabot sa Sugbo ning 2026

Nakarekord ang Sugbo og labaw sa 1 milyon ka mga bisita o turistang nangabot sugod niadtong Enero hangtod Agusto 2026, nga 12.78 porsiyento nga pagsaka gikan sa samang panahon sa niaging tuig, sumala sa Cebu Provincial Tourism Office.
Sa usa ka taho gikan sa Provincial Tourism Office niadtong Septiyembre 22, 2026, ang lalawigan nakatala og 1,080,809 ka mga turistang nangabot sukad niadtong Septiyembre 22, nga labaw og 122,492 gikan sa 958,317 nga natala sa samang panahon niadtong 2025.
Ang maong pagsaka kinutlo gikan lokal ug langyaw nga mga bisita. Nakita nga mas daghan ang mga langyaw nga bisita.
Ang mga lokal nga bisita ning-abot og 838,575, nisaka og 9.19 porsiyento gikan sa niaging tuig, samtang ang mga langyaw nga bisita ningsaka og 27.28 porsiyento.
Ang Cordova ang nakatala sa labing daghang gidaghanon sa mga turistang nangabot sa nagkadaiyang mga destinasyon sa Sugbo nga niabot og 171,552.
Nagsunod niini ang Santa Fe (120,197) ug Daanbantayan (59,435).
Ang mga numero sa tourism office kinutlo gikan sa January-to-August 2026 tourism statistics nga gisumiter ngadto ni Gov. Pamela Baricuatro niadtong Septiyembre 30.
Ang South Korea nagpabiling kinadak-ang langyaw nga merkado alang sa Sugbo, nga adunay 60,518 nga mga narehitro, gisundan sa United States (22,866) ug Japan (22,223).
Matod sa tourism office, 53 ka mga langyaw nga merkado ang nakatala og positibong pagtubo sa maong panahon.
Ang South Korea ang nakatala sa kinadak-ang pagtaas, nga may dugang 13,630 ka mga pag-abot, gisundan sa China nga may 10,546 ug United Kingdom nga may 3,409.
Ang pagsaka sa mga langyaw nga bisita nakatabang sa kinatibuk-ang pagtubo sa turismo sa lalawigan sa unang walo ka bulan sa tuig.
Giingon sa tourism office nga ang maong mga numero nagpakita sa padayong paningkamot sa kagamhanang provincial, mga lokal nga kagamhanan, mga puwesto sa turismo, mga komunidad ug uban pang mga stakeholder sa industriya aron ipasiugda ang mga destinasyon ug kalihukan sa turismo sa Sugbo. / CDF