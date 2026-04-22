Kapin sa 100 ka mananagat sa Tuburan nakadawat og ayuda

Gawas sa mga drayber sa Lalawigan sa Sugbo, giapuran usab og ayuda ang kapin sa 100 ka mga mananagat sa Lungsod sa Tuburan.
Gibisita ni Cebu Vice Governor Glenn Soco ang mga mananagat sa Barangay 8 ug Barangay Putat sa naasoyng lungsod niadtong Miyerkules, Abril 22, 2026 aron personal nga itunol ang ayuda sa maong sektor nga kabahin sa naapektuhan sa padayong krisis sa nasod nga niresulta sa pagsaka sa presyo sa lana.
Nadawat sa mga mananagat ang tag-lima ka kilo nga bugas humay ug mga de lata. Subay niini, gilauman ang dugang pag apud-apod sa uban pang mga lungsod sa mosunod nga mga semana.
Una nang gipahibawo ni Soco nga gawas sa mga drivers sa Public Utility Jeepney (PUJ) nga direktang naapektahan sa pagsulbong sa presyo sa gasolina apan lakip usab ang mga mananagat nga sagad nigamit na og pumpboat.
Nasayran nga ning semanaha lakip sa niapud-apod og ayuda sila si Board Member Lorenz Lagon ug Bokal Oloy Corominas.
Sa milabayng semana, giapud-apod usab sa kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang bugas humay sa sakop sa transport sector ug tag P3,000 alang sa mga habal-habal drivers. / ANV