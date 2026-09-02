Kapin sa 100 ka polis ipakatap atol sa bar exam sa USJR-Basak

Andam na ang Cebu City Police Office (CCPO) sa pagpatuman sa hugot nga seguridad alang sa 2026 Bar Examination nga himuon sa University of San Jose-Recoletos (USJR) Basak Campus, Cebu City, sugod sa Dominggo, Septiyembre 6, 2026.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Miguel Andeza, deputy city director for operations sa CCPO, mokabat sa 102 ka polis ang ipakatap sa palibot sa USJR atol sa unang adlaw sa Bar Exam sa Dominggo ug sa sunod nga schedule niini sa Miyerkules, Septiyembre 9.
Dugang niini ang mga augmentation personnel gikan sa Cebu City Transportation Office (CCTO) nga magdumala sa trapiko sa Natalio Bacalso Avenue, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO) nga mag-deploy og mga ambulansya, ug Bureau of Fire Protection (BFP) nga mag-andam og fire truck.
Lakip sa 102 ka polis ang mga personnel gikan sa Explosive Ordnance Disposal (EOD), Quick Reaction Team (QRT), Special Weapons and Tactics (Swat), ug Intelligence Unit sa CCPO.
Sugod alas 4 sa kaadlawon sa Dominggo, mag-deploy na ang CCPO aron susihon ang sulod ug gawas sa examination venue, sa pakigtambayayong sa Supreme Court Office of the Judiciary Marshals.
Dugang ni Andeza, hugot sab nilang ipatuman ang Anti-Noise Ordinance ug liquor ban sulod sa 100-meter radius gikan sa entrance ug palibot sa USJR aron maseguro ang malinawon ug hapsay nga pagkuha sa eksaminasyon.
Magsugod ang pagpatuman sa liquor ban ug anti-noise measures alas 12:01 sa kaadlawon sa Dominggo ug magpadayon hangtod sa gabii human makapauli ang mga examinee.
Ipatuman sab kini sa mga mosunod nga adlaw sa Bar Exam, lakip ang Miyerkules hangtod sa katapusang adlaw sa eksaminasyon sa sunod Dominggo, Septiyembre 13.
Base sa datos sa CCPO, mokabat sa 1,200 ngadto sa 1,300 ka examinees ang nagparehistro alang sa Bar Exam karong tuiga. /