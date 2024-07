Kapin sa 100 miapil sa TNT basketball clinic

Kapin sa 100 ka batan-ong mga mahiligon sa basketball sa Sugbo ang nangapil sa TNT Tropang Giga Basketball Clinic sa Southwestern University Phinma Coliseum ning bag-uhay lang.

Usa kini ka mahinungdanong lakang kabahin sa pagsuporta sa PLDT Group sa grassroots basketball sa Pilipinas.

Ang TNT Tropang Giga maoy team sa Smart Communications, Inc. (Smart) sa Philippine Basketball Association (PBA).

“Sports have a unifying power. As a telco, our main purpose is to provide meaningful connections, and sports is one avenue. We aim to create opportunities across communities, contributing to the Philippines’ overall prosperity,” matod ni Jude H. Turcuato, FVP ug Head of Sports sa PLDT ug Smart.

Ang clinic naghatag og talagsaong oportunidad sa batan-ong mga basketbolista nga makat-on gikan sa professional basketball players ug coaches nga ilang magamit aron mapalambo ang ilang abilidad.

Si Cheryl Mejellano, inahan sa usa ka 13 anyos nga partisipante, nipadayag sa iyang kadasig kabahin sa clinic.

“Having our professional Bisaya players lead the basketball clinic has undoubtedly inspired our kids to pursue their love for basketball with renewed confidence,” asoy pa ni Mejellano.

Isip pahalipay, ang mga partisipante nakadawat og drawstring bag, t-shirt, tumbler, ug bola nga magsilbe nilang handumanan sa ilang kasinatian.

Ang usa ka adlaw nga kalihukan nahuman pinaagi sa meet-and-greet session alang sa mga kustomer sa Smart ug TNT customers lakip na sa mga empleyado saPLDT Smart Experience Hub sa Ayala Center Cebu.

Adunay basketball fans ang suwerteng nahatagan og kahigayunan nga maka-interact ug makapahulagway sa mga magduduwa sa TNT Tropang Giga. Aduna sab gipanghatag nga team merchandise. / PR