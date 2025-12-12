Kapin sa 1000 nga PDLs ang nakalaya sud sa 1 ka buwan

Ang Bureau of Correction (BuCor) nakapagawas na og 1,009 nga persons deprived of liberty (PDLs) gikan sa Nobiyembre 1 ngadto na sa Disyembre 12, nga moabot sa kinatibuk-ang 28,616 ang nakalaya ubos sa Marcos administration.
Sa kalihukan nga gipahigayon sa BuCor headquarters sa Muntinlupa City niadtong Biyernes, Disyembre 12, 2025, si Acting Justice Secretary Fredderick Vida niawhag sa publiko nga katabangan ug kahatagan og higayon ang maong PDL nga mabalik sa normal ang ilang kinabuhi.
“Everyone deserves the opportunity for rehabilitation,” matod pa ni Vida.
Ang Department of Justice ug ang BuCor ang andam nga moabag sa mga nakalaya na nga PDLs sa paghikay sa ilang dokumento nga makabalik sa naandan ang ilang kinabuhi. / PNA