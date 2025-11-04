Kapin sa 102K ka tawo sa Sugbo ang gipabakwit

Moabot sa 33 ka local government units sa Lalawigan sa Sugbo ang apektado sa Bagyong Tino base sa situation report nga gipagawas sa Cebu Provincial Capitol sa alas 10:00 sa buntag sa Martes, Nobiyembre 4, 2025.
Adunay kinatibuk-ang 660 ka evacuation centers sa nagkadaiyang lungsod ug dakbayan sa lalawigan nga maoy gipasilongan sa 32,603 families o 102,385 individuals evacuated.
Mga lugar nga dunay labing daghang evacuees:
Mandaue City – 17,257
Talisay City – 12,595
Daanbantayan – 9,932
Medellin – 6,738
Madridejos – 5,860
Grabe ang pagbaha sa Liloan, Mandaue City, Talisay, ug Consolacion, ilabi na sa Cotcot, San Vicente, Paknaan, Dumlog, ug Cansaga.
Nagpabilin usab nga baha ang national highway sa Dakbayan sa Danao.
TALISAY UNANG GIDUAW
Tungod kay naputol ang mga linya sa komunikasyon sa daghang kalungsoran gumikan sa pagkawala sa kuryente, si Cebu Governor Pamela Baricuatro niingon nga si Talisay City Mayor Gerald Anthony “Samsam” Gullas pa lang ang iyang nakontak sa Martes sa buntag, Nobiyembre 4, human ang Bagyong Tino.
Matod ni Baricuatro, gimando dayon niya ang pagbalhin sa mga heavy equipment ug trak gikan sa Amihanang Sugbo aron motabang sa rescue ug clearing operations sa Talisay ug uban pang mga lugar nga naigo sa baha. Kining maong mga kahimanan una nang gigamit sa pagpanglimpyo sa mga debris human sa 6.9-magnitude nga linog nga nitay-og sa amihanang Sugbo.
“Ang pipila sa atong mga equipment atua sa norte—sa Daanbantayan ug San Remigio—apan gimanduan na nato ang atong Provincial Engineer nga ibalhin ang mga trak paingon sa habagatan tungod kay grabeng naigo ang Danao ug Talisay,” matod sa gobernador.
GIBAHAAN
Dugang niya nga nisaka ang tubig-baha sa Danao, Compostela, Liloan, Consolacion, Mandaue, ug Talisay, human nag-landfall ang Bagyong Tino sa Isla sa Camotes ug nitabok sa Borbon sa wala pa nigawas sa Sugbo sayo sa Martes sa buntag.
“Gisulayan nako pagkontak ang ubang mga mayor, apan tungod sa pagkawala sa kuryente ug kalisod sa komunikasyon, ang ako pa lang naabtan sa pagkakaron mao si Mayor Samsam,” matod ni Baricuatro.
Ang gobernador sa usa ka Facebook post, gikuwestiyon usab ang kakuwang sa mga proyekto batok baha taliwala sa kasamtangang katalagman, ug nisulat, “Asa na ang mga flood control projects?”
Daghang mga netizen nga Sugboanon ang una nang niangkon nga sa sinugdanan nagtuo sila nga ang probinsiya sobra kaandam tungod kay naka-stock og mga essential goods pipila ka adlaw sa wala pa ang bagyo.
Samtang, si Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) head Dennis Pastor niingon nga gipadala na ang mga rescue team sa Dakbayan sa Talisay, samtang gihimo ang koordinasyon uban sa Armed Forces of the Philippines (AFP) aron palig-unon ang mga flood response operation sa Consolacion ug Liloan.
“Ang atong mga responder anaa na sa mga lugar nga gisung-ag ang baha,” matod ni Pastor.
Mokabat sa 180 ka mga evacuee gikan sa kasikbit nga mga barangay ang temporaryong namasilong sa Cebu Provincial Capitol nga nibukas sa iyang pultahan alang sa mga apektadong residente. / CDF