Kapin sa 10K ka law enforcers ipakatap atol sa Kalagkalag

Mopalig-on sa seguridad ang kapulisan ug nagkadaiyang ahensiya sa Central Visayas alang sa pagdagsa sa mga tawo panahon sa Kalagkalag ug holiday season.
Maghiusa ang operasyon sa “Ligtas Undas 2026” ug “Oplan Byaheng Ligtas” aron maseguro ang kaluwasan sa mga mobisita sa sementeryo, mga biyahero ug mga delegado sa Asean Summit.
Sa joint press conference nga gipahigayon sa Philippine Information Agency (PIA) Region 7 niadtong Oktubre 26, 2026, gipahibawo nga 2,914 ka polis sa Police Regional Office (PRO) 7 ang ipakatap sa tibuok rehiyon.
Motabang sab ang 1,702 ka personnel gikan sa nagkadaiyang ahensiya ug 5,491 ka force multipliers.
Tibuok pwersa ang mopahigayon sa seguridad sa 363 ka sementeryo sa Central Visayas.
Gawas sa seguridad, magbutang sab og assistance desks sa mga strategic nga lugar aron matabangan ang publiko sa ilang pagbiyahe.
Sa Cebu, bukas 24 oras ang North ug South Bus Terminals nga maghatag og libreng Wi-Fi, tawag, charging stations ug tubig mainom.
Gawas niini, libre sab ang terminal fee sa mga bus, minibus, V-hire ug taxi.
Maghatag sab og libreng sakay alang sa mga senior citizen, persons with disabilities (PWDs), mabdos ug mga inahan nga adunay gagmayng anak.
Sa Mactan-Cebu International Airport Authority (MCIAA), magbutang og help desks, kapulisan, medical teams ug rescue personnel sa duha ka terminal.
Nangandam sab ang airport authorities og mga backup bus ug coaster alang sa mga pasahero, samtang gipatuman ang “no-leave policy” sa tanang personnel aron maseguro ang igong manpower.
Base sa datos sa MCIAA, niabot na sa 6.6 milyunes ang mga pasahero nga niagi sa airport gikan Enero hangtod Septiyembre ning tuiga.
Labaw na kini sa 6.4 milyunes nga pasahero nga natala sa tibuok tuig sa 2025.
Samtang giisa sab sa Philippine Coast Guard (PCG) ang alert status sugod Oktubre 24 tungod sa mga kalihukan kalabot sa Asean Summit.
Magbutang ang PCG og Malasakit Help Desks ug quick response teams sa mga pantalan aron dali nga matabangan ang mga pasahero.
Gikatakdang ipahigayon ang Undas operations sa PCG gikan Oktubre 29 hangtod Nobiyembre 3.
Giawhag sa mga awtoridad ang publiko nga mosunod sa mga lagda sa seguridad ug mokooperar sa mga awtoridad aron maseguro ang hapsay ug luwas nga pagsaulog sa Kalagkalag ug pagbiyahe panahon sa holiday. / ABC