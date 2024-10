Kapin sa 11K nakarehistro sa Comelec province

Niabot sa 11,777 ang mga Sugboanon ang nagparehistro hangtod sa kataposang adlaw sa voters registration sa Commission on Election (Comelec) Cebu Province sa Lunes, Septiyembre 30, 2024.

Kini subay sa datos nga giluwatan sa Comelec Province sa Oktubre 1.

Sa maong ihap, ang 6,171 niini mga lalaki samtang 5,606 ang mga babaye.

Gawas sa mga nidugok sa mga Comelec offices alang sa voters registration, liboan usab ang miproseso sa ilang pag-transfer sa laing lokalidad ug uban kanila ang nagpa-reactivate.

Si Atty. Marchel Sarno, election supervisor sa Comelec Cebu Province, nagkanayon nga bisan pa man sa kadaghan nga midagsa sa uwahing adlaw, na-cater niini ang tanan nga nagparehistro hangtod sa hapon.

"As expected on the last day sa registration daghan. Daghan-daghan gyud but still we know nga ang atong opisina experienced ni siya sa registration so wala siya'y problema. Ang tanan nga gaparehistro ato silang na cater," matod ni Sarno .

Dugang ni Sarno nga kon itandi sa mga kalungsoran sa probinsya, hapsay ang pagpahigayon sa uwahing adlaw sa registration ilabi na nga mas taas ang adlaw ug higayon nga makaparehistro kini.

Ang tanang mga application ipaubos pa sa pagdungog sa Election Registration Board (ERB) sa Oktubre 15 alang sa pag-deliberate kon i-deny ba o i-approve ang applications sa registration gikan sa Hulyo hangtod sa Septiyembre 30. /ANV