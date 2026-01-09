Kapin sa 20 ka tawo na-trap sa landslide sa Binaliw dumpsite

Usa ang kompirmadong namatay ug unom ang naangol dihang ang staff housing area ug buhatan sa Prime Waste Inc. sa Barangay Binaliw ang natabunan sa nidahili nga basura, pasado alas 4:00 sa hapon sa Huwebes, Enero 8, 2025.
Gipahibalo ni Cebu City Councilor Dave Tumulak, chairperson of the Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council (CCDRRMC) nga gawas sa namatay, adunay unom nga naugkat ang naangol ug tulo niini ang gihulagway nga anaa sa kritikal nga kondisyon.
Ang maong mga naugkat gidala sa VisayasMed Hospital samtang kadtong gikatahong namatay gidala sa North General Hospital,
Atol niining pagsuwat, nagpadayon pa ang rescue operations.
Gibanabana nga moabot sa kapin sa 20 ka tawo ang gikatahong na-trap sa staff house ug sulod sa opisina sa Prime Waster Inc.
Sigon pa ni Tumulak nga ilang nadawat ang tawag alas 7:35 sa gabii nga nagpahibalo sa nahitabong landslide.
MIHUMOK ANG YUTA
Ang padayon nga pag uwan-uwan sulod sa pipila ka adlaw nakapahumok sa yuta sa Binaliw landfill.
Samtang si Cebu City Councilor Joel Garganera, chairperson sa Committee on Environment, niingon nga nipadala sila og emergency responder ug mga ambulansiya, human madawat ang report.
Nipadala sab ang kagamhanan og personnel gikan sa City Environment and Natural Resources Office (Cenro) aron sa paghimo og drone assessment pagsuta sa kalapad sa apektado nga lugar.
Matod ni Garganera nga ang Binaliw facility gihulagway nga open dumpsite og dili sanitary landfill.
Ang nahitabo sa landfill mao nga gikubkob ang bukid ug gikawot ang yuta diin gitambak ang mga basura, daw naghimo og laing bukid nga pulos basura.
Una nang nipasidaan si Garganera nga ang nagkataas nga gitambak nga basura gipanglangtawan nga mahugno ilabi na kon sagunson ang pag-uwan-uwan.
“Bisan ang bukid nga ginama sa yuta ug bato makasinati og landslide. Unsa pa kaha nang gabundok nga basura?,” dugang pa ni Garganera. (CAV)