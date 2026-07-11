Kapin sa 200 ka Sr. citizens sa Lapu nikubra sa P10K cash aid

Kapin sa 200 ka mga senior citizen sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nakadawat og tag-P10,000 nga tabang pinansyal niadtong Biyernes, Hulyo 10, 2026.
Kini human gipahigayon sa kagamhanang lokal ang payout alang sa mga kwalipikado nga octogenarians, nag-edad 80-89 ug nonagenarians, nag-edad 90-99 ubos sa Expanded Centenarians Act.
Matod sa Lapu-Lapu City Information Office, mokabat sa 271 ka mga tiguwang nga benepisyaryo ang nakadawat sa maong cash incentive atol sa pag-apud-apod nga gihimo sa Senior Citizen Community Care Center sa Plaza Rizal, Barangay Poblacion.
Sa maong kinatibuk-ang gidaghanon, 242 niini mga octogenarians nga nag-edad og 80 hangtod 85, samtang 29 ang mga nonagenarians nga nag-edad og 90 hangtod 95.
Ang tabang pinansyal gihatag ubos sa Republic Act No. 11982, o nailang Expanded Centenarians Act.
Kini nga balaod naghatag og cash incentives sa mga kwalipikadong senior citizen isip pag-ila sa ilang taas nga kinabuhi ug isip kabahin sa paningkamot sa kagamhanan nga mapalambo ang ilang kaayuhan. / DPC