Kapin sa 2K ka polis ipakatap sa kapistahan ni Senyor Santo Niño

Sa Huwebes, Enero 11, 2024, magsugod na ang mga kalihukan alang sa ika-459 nga kapistahan ni Sr. Sto. Niño sa Enero 21 diin buksan na sa Basilica Minore del Sto. Niño ang nobinaryo pinaagi sa Penitential walk with Jesus nga gilauman nga dagsaon sa mga debotong Katoliko.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office (CCPO), nga ila nang gipangandaman ang paghatag og seguridad sa mga mosalmot sa penitential walk nga mag sugod sa Fuente Osmena rotunda.

Kapin sa 600 ka mga uniformed personnel ang ipakatap sa Task Force Sinulog, lakip na niini ang mga counterpart sa PNP nga mao ang mga sundalo ug personnel sa Philippine Coast Guard ug uban pa.

Gawas niini, ipakatap sab ang mga personnel sa Cebu City Transportation Office (CCTO) sa kadalanan aron mogiya sa mga motorista kon asa sila moagi sanglit dunay pipila ka mga karsada nga sirad-an sa maong adlaw gikan sa alas 4:00 sa kaadlawon hangtod mahuman ang prosisyon.

Nipasabot si Rafter nga ang hepe sa Police Regional Office (PRO 7) Police Brigadier General Anthony Aberin nisaad nga gamiton ang tanang assets sa PNP aron maseguro ang kalinaw ug kahusay sa mga kalihukan sa Sinulog 2024.

“Gi-commit sa atoang regional director nga he will commit the necessary requirements and he will support all the sa tanang activities ug tanang panginahanglan sa kapulisan sa Cebu City when it comes to security para ma hapsay ug malinawon ang mga activities sa sinulog,” matod ni Rafter.

Samtang inig abot sa adlaw sa Sinulog grand parade, moabot sa kapin 2,000 ka mga polis ang ipakatap aron mobantay sa seguridad sa Sinulog 2024.

Kini naglangkob sa mga polis, Armed Forces of the Philippines (AFP) personnel, Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Bureau of Fire Protection ug ubang mga ahensya sa gobyerno ang ipakatap sa South Road Properties (SRP).

Apan nipahibawo si Rafter nga wala lang makatutuk ang kapulisan sa SRP sanglit dunay team nga gitahasan nga mobantay sa uptown ug downtown area sa dakbayan sa Sugbo ilabi na sa Mango Avenue.

Mao kini ang nasabutan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Mangement Office (CCDRRMO) pinaagi kang Harold Alcontin, nga mo deploy usab sila’g personnel sa mga dapit nga dunay daghang mga tawo nga magtapok aron kalikayan ang kagubot.

Usa sa ilang bantayanan ang pagpamauli na sa mga tawo diin maghuot kini sa SRP padung sa Mambaling road nga mo mugna og tumang kahuot sa dagan sa trapiko.

Duna nay gihimo’ng sunodsunod nga meeting ang kapulisan ug ang mga opisyal sa CCTO aron mahatagan nila’g sulbad ang maong problema.