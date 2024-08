Kapin sa 2T ang bakante nga posisyon sa Cebu City Gov't

Moabot ngadto sa 2, 308 ka mga bakanteng posisyon ang gisumite sa konseho sa dakbayan sa Sugbo sa Human Resource Development Office (HRDO) subay sa executive’s direction sa City Hall nga "rightsizing."

Si Henry Tomalabcad, HRDO department head, niduso ngadto sa konseho atol sa regular session niadtong Agusto 28, og usa ka endorsement pinetsahan niadtong Agusto 21, nga nagkanayon nga 653 ang mga bakanteng posisyon nga gipundohan, samtang 1,665 ang mga bakanteng posisyon nga way pundo.

Sa miaging mga taho sa SunStar, si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia niingon nga mohimo siya og evaluation committee nga mosusi sa mga regular, casual, ug job order (JO) nga mga empleyado.

Si Garcia nagkanayon nga ang komitiba magsusi sa job descriptions ug functions sa mga empleyado sa tanang departamento.

Gipasalig sa acting mayor ang patas nga proseso sa pagtimbangtimbang, nga nag-ingon nga iyang naobserbahan ang pipila ka mga empleyado nga gamay ra ang trabaho samtang ang uban adunay daghang mga gimbuhaton.

“I want to ensure that those who remain are truly useful employees,” matod ni Garcia.

Nagplano si Garcia nga ipahibaw ngadto sa mga kaswal ug JO nga mga empleyado sa ilang renewal status sa unang semana sa Septiyembre.

MAHIMONG MO-APELA

Ang mga empleyado kansang kontrata dili na ma-renew hatagan og higayon nga makapasaka og apela.

Sa press conference niadtong Agusto 19, si Garcia nimandto ngadto sa Personnel Selection Board mao ang paghatag og priority sa mga kaswal nga empleyado sa higayon nga mo-apply sila og permanente nga posisyon.

“Once that casual or JO employee is hired, my instruction is katong na leave out nga position nga casual, dili nato mapun-an. So, in a sense, imong gitransfer lang from casual to permanent.

“So wala gyu’y mapuno nga empleyado, gani nalipay sila kay napermanent sila sa ilang job title,” dugang pa sa acting city mayor.

Bahin sa mga underperforming nga mga empleyado, siya niingon nga ang iyang TWG, nga gilangkuban sa City Administrator’s Office, City Mayor’s Office, IASO, City Budget Office, ug HRDO, maoy mosumitir sa ilang mga evaluation ug ang komitiba maoy mo-review kon kinsa ang magpabilin sa ilang posisyon o dili.

Mahitungod sa mga empleyado kansang kontrata dili na ma-renew, si Garcia niingon nga adunay mga job fair gikan sa mga kompaniya nga kaabag sa City Government. / JPS