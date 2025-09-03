Kapin sa 400 ka wanted persons sa Central Visayas, gipangdakop

Moabot sa 415 ka wanted persons ang nangadakpan sa Police Regional Office (PRO) 7 atol sa 420 ka operasyon sa tanang unit sa kapulisan sa tibuok rehiyon sa Agusto 2025.
Sa maong gidaghanon, 90 niini giila nga mga most wanted person, samtang 325 ang mga nag-atubang og mga gagmay nga kaso.
Base sa gihatag nga kasayuran nga 26 sa nadakpan giila nga mga wanted sa regional level ug 31 sa provincial level.
Matod ni Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa PRO 7, nga dako nga kalampusan sa kapulisan ang pagkasikop sa mga pinangita sa balaod aron dili na kini makahimo pa og krimen.
“Ang PRO7 ay patuloy na magsasagawa ng walang tigil na operasyon upang masiguro ang katahimikan at kaligtasan ng ating mga komunidad,” matod ni Maranan.
Samtang moabot sab sa 157 ka mga armas ang ilang nasakmit sa tibuok buwan sa Agusto.
Sa maong mga armas, 116 niini nasakmit atol sa gihimong police response, 21 pinasikad sa search warrant nga giluwatan sa korte, 18 nakuha sa buy-bust, ug duha sa pagpatuman sa warrant of arrest.
Gawas niini, nakakuha sab sila og 385 ka explosives sama sa granada ug uban pa.
Dugang sa PRO 7 nga aduna usab unom ka armas nga gitahan sa buhatan sa kapulisan atol sa gihingusgan nga Oplan Katok nga programa sa PNP nga moadto sa mga balay aron dasigon ang mga molupyo nga i-renew ang lisensiya sa ilang armas.
Sa maong kampanya, nakadakop sab ang kapulisan og 92 ka mga tawo ug gipasakaan na og kasong kalapasan sa Republic Act 10591 kun illegal possession of firearms and ammunitions. / AYB