Kapin sa 5,000 motorcycle plates gi-release

Kapin sa 5,000 ka mga plaka sa motorsiklo ang gipang-apod-apod sa Land Transportation Office sa Central Visayas (LTO)-7 atol sa premirong semana sa ilang kampanya nga “Friendly Flag Down.”
Basi sa datos gikan sa LTO 7, moabot sa 5,304 ka mga plaka ang naapud-apod sa unang semana sa kampanya, nga nagsugod niadtong Martes, Abril 14, 2026.
Tuyo niini nga kampanya nga maduol ang serbisyo sa gobiyerno ngadto sa mga motorista samtang giatiman usab ang mga wala pa ma-claim nga mga plaka sa Sugbo ug Bohol.
Matod ni LTO 7 Director Wendel Dinglasan, kini nga inisyatiba kabahin sa tinguha nga mapanindot ang pagtan-aw sa publiko ngadto sa ilang ahensya.
Si Dinglasan mismo ang nangulo sa pagpanghatag og plaka sa habagatang bahin sa Sugbo, lakip na sa lungsod sa Badian, diin kapin sa 100 ka mga plaka ang napagawas.
Kauban niya sa maong operasyon sila si LTO Ronda District Office Chief Mhike Jelord Rollo ug mga personahe gikan sa Philippine National Police sa Badian nga gipangulohan ni Police Captain Feb Seares.
Ang mga operasyon gihimo kada adlaw gikan sa alas 6:00 hangtod sa alas 8:00 sa buntag, ug alas 5:00 sa hapon hangtod sa alas 7:00 sa gabii.
Sumala ni Dinglasan, ang mga personahe gikan sa nagkalainlaing district ug extension offices naghatag og dugang oras alang niini.
Dugang pa niya, ang mga personahe mogawas sa kadalanan sa dili pa magsugod ug inig human sa oras sa opisina aron masayon ang pagpagawas sa mga plaka.
Atol sa maong operasyon, parahon sa mga personahe ang mga motorsiklo nga naggamit pa og temporary plates. / DPC