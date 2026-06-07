Kapin sa 55,000 security personnel ang gipalihok sa pag-abli sa klase

Kapin sa 55,000 ka security personnel ang gipalihok sa Philippine National Police (PNP) lukop nasod alang sa pag-abli sa mga klase karong Lunes, Hunyo 8, 2026, dungan sa pagpasalig sa publiko nga ang gipahugtan nga mga lakang sa seguridad sa tunghaan dili makaapekto sa nagpadayon nga mga operasyon batok sa krimen ug kaluwasan sa publiko.
Sa usa ka pahayag nga giluwatan niadtong Dominggo, Hunyo 7, si PNP Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. nagkanayon nga ang tibuok puwersa sa kapulisan hingpit nga andam sa pagpanalipod sa mga tunghaan samtang milyon-milyon nga mga estudyante ang mamalik sa mga lawak-tunghaan alang sa School Year 2026–2027 ubos sa lukop nasod nga programang Oplan Balik-Eskwela.
Sumala sa PNP, adunay kinatibuk-ang 55,507 ka personnel ang gipalihok alang sa pag-abli sa klase. Kini nga pwersa gilangkuban sa 28,751 ka mga personnel sa PNP, 4,079 ka personnel gikan sa ubang mga unit, ug 22,677 ka mga force multiplier gikan sa kaabag nga mga ahensya ug mga organisasyon sa komunidad.
Matod ni Nartatez, ang pagpakatap sa mga polis sa tibuok nasod maayong pagkaplano aron maseguro nga ang mga operasyon sa seguridad sa tunghaan mapatuman dungan sa regular nga mga katungdanan sa PNP sa pagpatuman sa balaod.
“The Philippine National Police is fully prepared and strategically positioned for the opening of classes on June 8, having mobilized a robust force of police personnel nationwide under our Oplan Balik-Eskwela framework,” batbat ni Nartatez.
Gisaysay ni Nartatez nga ang pagpakatap naglakip sa mga opisyal nga na-assign sa mga high-visibility patrol o daling makita nga pagpatrolya sa palibot sa mga tunghaan, mga katungdanan sa pagdumala sa trapiko, ug ang pagpadagan sa mga Police Assistance Desk, nga abagan sa mga auxiliary force ug mga kaabag sa komunidad.
Isip bahin sa mga pagpangandam sa seguridad, ang PNP nagtukod og 9,319 ka mga Police Assistance Desk sa mga campus ug nagdug-ol nga mga tunghaan sa tibuok nasod.
Gawas pa niini, 9,525 ka mga mobile patrol unit ang ipakatap aron mapalig-on ang presensya sa kapulisan ug mapalambo ang katakos sa pagtubag sa mga dapit nga naglibot sa mga institusyon sa edukasyon.
Gihatagan og gibug-aton ni Nartatez nga kining inisyatiba sa seguridad sa tunghaan bahin sa mas lapad nga estratehiya sa kaluwasan sa publiko sa organisasyon ug dili kini makadaot sa regular nga mga lakang batok sa krimen.
“Rest assured, this proactive school security measure is seamlessly integrated into our Enhanced Managing of Police Operations, ensuring our regular anti-crime campaigns, intelligence operations, and neighborhood safety initiatives remain completely uncompromised and fully operational,” pasalig ni Nartatez. / TPM / SunStar Philippines