Kapin sa 5K ka balay giguba sa linog

Kapin sa 5,000 ka balay ang naguba sa amihanang Sugbo human sa magnitude 6.9 nga linog niadtong Septiyembre 30, 2025, hinungdan nga liboan ka residente ang nawad-an og pinuy-anan, suma sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC).
Sa ilang situational report kaniadtong Biyernes, Oktubre 3, 2025, ang NDRRMC nagkanayon nga niabot sa 5,013 ka balay ang naapektuhan.
Sa maong gidaghanon, 658 ang hingpit nga naguba ug 4,355 ang partial nga nadaot.
Ang linog nakaapekto sa 80,595 ka pamilya o 366,360 ka indibidwal sa 14 ka siyudad ug lungsod sa 106 ka barangay sa Central Visayas.
Moabot sa 77,022 ka tawo ang nagpabilin nga walay kapuy-an. /CDF