Kapin sa 700 ka sugarol nasikop

Moabot ngadto sa 700 kapin ka nga sugarol ang nangadakpan sa nagkalainlaing police offices sa Central Visayas sa sub-sob nga anti-criminality operation sa Police Regional Office (PRO 7) atol sa Semana Santa.

Nagsugod sa ilang operation ang kapulisan niadtong Marso 24, 2024 ug natapos sa Marso 31, 2024 diin nakasakmit sila og P111,689 nga kwarta isip sugal.

Nipagawas og kamandoan ang hepe sa kapulisan sa Cenral Visayas, Police Brigadier General Anthony Aberin, sa tanang unit sa kapulisan nga ipatuman ang subsob nga kampanya batok sa illegal gambling atol sa Semana Santa kay maoy tigsiaw.

Napanglantawan sa heneral nga atol sa Semana Santa daghan sa mga sugarol ang mangita’g paagi nga makasugal sama sa tigbakay, hantak ug uban pa.

Sa datus nga gipahibawo sa PRO 7 naka sikop sila’g 99 ka tawo nga naatlan sa tigbakayan, 90 sa illegal numbers game, 61 nga nagduwa og tong-its, 13 ang dice games kun mahjong, 38 sa hantak ug pito sa lainlaing matang sa sugal.

“The menace of illegal gambling should be addressed with strong and consistent measures by the police in partnership with the community and thus, it should be our collective endeavor to eradicate illegal gambling in Central Visayas,” matod ni Aberin.

Sa probinsya sa Sugbo, dunay 237 ang nakatulog gyud sa nagkalainlaing temporary police custodial facility inay nga mag pinitensya atol sa Huwebes ug Biyernes Santo. Moabot sab og 60 kapin sa dakbayan sa Sugbo ang nasikop.

Matod ni Police Major Windell Abellana information officer sa Cebu Police Provincial Office nga gipasakaan na silang tanan og kaso sa Lunes Abril 1, 2024 sa kalapasan sa Presidential Decree 1602.

PRISO

Nag-apas nga mokaon og bihag apan napakyas human nasikop sa pagronda sa kapulisan sa tigbakay sa Biyernes Santo, Marso 29, 2024, sa Brgy. Cogon Pardo, dakbayan sa Sugbo.

Si Areston Abarquez Jr., min­yo, taga dalan C. Padilla, dakbayan sa Sugbo, nga nahinabi sa Superbalita Cebu niingon nga natagam na siya human nadakpan sa mga sakop sa Inayawan Police Station sa Cebu City Police Office (CCPO).

Matod pa niya, makatulo na siya madakpi sa tigbakay apan ang labing pait ang nadakpan atol sa Semana Santa nga naa sulod sa detention cell.

Dugang niya nga wala siya nakakaon sa bihag ug binignit.

“Tagam na gyud ko, Sir. Awhag nako kadtong sugarol nga moundang na sa tikbakay. Adto na sa legal nga buwangan kay sa tigbakay doble imong pildi kon madakpan,” dugang ni Abarquez. / AYB, GPL