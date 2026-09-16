Kapin sa P14,000 nga items gi-shoplift sa online seller

Wala makaipsot ang 25-anyos nga online seller human nasakpan sa akto nga nangawat og mga baligya sulod sa usa ka supermarket sa Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo niadtong Septiyembre 13, 2026.
Giila ang suspek sa alyas nga “Nikki,” lumad nga taga Caloocan City nga kasamtanga’ng nagpuyo sa Barangay Subangdaku, Mandaue City.
Subay sa imbestigasyon, nasikop si Nikki sa guwardiya human gisulod sa iyang backpack ang mga baligya.
Inay nga moagi sa kahera aron ipanso ang mga produkto nilahos kini sa paggawas nga walay plano nga mobayad, hinungdan nga gibabagan sa guwardiya.
Nasakmit gikan kaniya ang nagkadaiyang personal care products, pagkaon, battery, ug payong nga adunay kinatibuk-ang kantidad nga P14,336.
Gisuwayan sa Superbalita Cebu sa pagkuha sa habig sa maong suspek apan nagdumili siya sa pagtubag sa mga pangutana nga kasamtangan nga gibalhog sa Mabolo Police Station. / JDG