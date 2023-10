Kapin sa tunga sa milyon ka pasahero gipaabot sa CPA

Gipaabot nga kapin sa tunga sa milyon ang mopauli sa ilang tagsa-tagsa ka dapit nga moagi sa mga pantalan sa siyudad ug lalawigan sa Sugbo nunot sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) sa Oktubre 30 ug Kalagkalag sa Nobiyembre 1 ug 2.

Bana-bana sa Cebu Port Authority (CPA) nga modoble pa sa 250,000 ka mga pasahero sa miaging tuig nga naa pa ang pandemic, unsa na kaha karong tuiga nga libre na ang tanang paglihok ug duna pay dagkong mga kalihukan ug kasaulogan tibuok nasod?

Samtang, giisa sa Mactan-Cebu International Airport Authority (MCIAA) ang seguridad sa Mactan-Cebu International Airport nunot sa gipaabot nga pagdagsa sa mga pasahero sa sunod semana.

Sa usa ka pamahayag sa Huwebes, Oktubre 26, 2023, parehong gi-activate sa CPA ug MCIAA ang “Oplan Biyaheng Ayos” sugod sa Oktubre 27, 2023 hangtod sa Nobiyembre 5, 2023, kauban ang mga hingtungdan nga ahensya sa gobyerno.

Gibutang sa heightened alert status ang tanang entry ug exits nga mga pantalan ug mga tugpahanan sa Sugbo, nga nagseguro sa kaluwasan ug seguridad sa tanang mga pasahero nga mobiyahe.

Sa laing bahin, ang Cebu Cordova Link Expressway Corp. (CCLEC) nidugang og manpower ug nagpalambo sa ilang operasyon aron maseguro ang hapsay nga dagan sa trapiko ug ang kaluwasan atol sa Adlaw sa mga Santos ug mga Kalag.

Pagbutang og labing menos 16 ka patrol crew o 44 ka security personnel aron pakusgon ang patrol visibility sulod sa 8.9 ka kilometro nga expressway.

MGA SCALPER

Si CPA General Manager Francisco Comendador III niingon niadtong Huwebes nga kinahanglang magpa-book daan ang publiko nga mobiyahe sa ilang mga tiket aron malikayan ang grabeng paglinya sa gawas sa pantalan diin nahimutang ang kadaghanan sa ticketing outlets.

Kini aron usab malikayan nga mapahimuslan sa mga scalper o kadtong mga indibidwal nga nag-book og mga ilegal nga tiket nga dinaghan ug gibaligya kini nga mga tiket sa barko sa gipaburot nga presyo.

Gihangyo ni Comendador ang publiko nga i-report kini nga mga indibidwal sa CPA Police Operations Center o pinaagi sa CPA Official Facebook Page.

Dugang pa niya nga higpit nga ipatuman sa CPA ang “No boat ticket, No ID, No Entry Policy” diin ang mga pasahero lang nga adunay boat tickets ug valid Identification Cards (IDs) ang tugutang makasulod sa pantalan labing menos duha ka oras gikan sa gikatakda nga oras sa paglarga. .

OPLAN

“Rest assured that we are doing our best to help ensure that we have a safe and peaceful election and observance of Undas 2023 in the ports of Cebu,” matod ni Comendador.

Ang Malasakit Help Desks (MHDs) ug mga first-aid stations usab i-activate sa mga terminal sa mga pasahero aron sa pag-atiman sa lainlaing mga kabalaka sa mga pasahero.

Ang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) mopahigayon usab og random inspection ug K9 sweeping batok sa mga drug courier nga moagi sa mga pantalan, samtang ang Philippine Coast Guard (PCG) mopakatap usab og Bomb Sniffing Dogs sa mga port areas ug Passenger Terminal Buildings.

Sa laing bahin, ang MCIAA nagbutang og 24/7 Public Assistance Desk sa Airport’s Terminal 1 ug 2 partikular na sa departure and arrival areas, samtang gipalapad niini ang visibility sa iyang security forces, lakip na ang deployment sa K9 units.