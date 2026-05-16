Kapin sa tunga sa milyon nga shabu nasakmit sa Brgy. Tisa

Nasikop sa hiniusang pwersa sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ug Labangon Police Station ang usa ka giingong “high-value target” human makuhaan og P680,000 nga kantidad sa shabu atol sa buy-bust sa Sityo Filter Site, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo, alas 6:30 sa gabii, Huwebes, Mayo 14, 2026.
Giila ni PDEA 7 Regional Director Joel Plaza ang suspek nga si Alyas “Kokong,” 39, ug residente ra usab sa maong dapit.
Nasakmit gikan sa suspek ang tulo ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 100 gramos, buy-bust money, ug usa ka cellphone nga gigamit sa transaksiyon. Ang mga ebidensya giduso na ngadto sa PDEA 7 Laboratory alang sa chemical analysis.
Gikataho nga makabaligya si Kokong og tunga sa kilo nga shabu matag semana nga iyang makuha gikan sa usa ka supplier.
Nasayran usab nga nadakpan na si Kokong niadtong tuig 2022 tungod gihapon sa ilegal nga drugas, apan nakagawas kini niadtong 2024 human na-dismiss ang iyang kaso.
Giandam na sa mga awtoridad ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) batok sa suspek. / AYB