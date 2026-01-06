Kapitan Felipe Diano nag-public apology

Nangayo og pasaylo si Basak Barangay Captain Felipe Diano human nag-viral sa social media ang usa ka video diin makit-an siya nga nagmotor nga walay helmet.
Kini nakakuha og pagsaway gikan sa publiko bahin sa tulubagon sa mga opisyal sa gobiyerno.
Pinaagi sa usa ka Facebook Live, niangkon si Diano sa iyang sayop ug nangayo og pasaylo, dungan sa pagpasabot nga nagdali siya niadtong higayuna tungod sa usa ka emerhensya.
“Mangayo ko og kinasingkasing nga pasaylo sa publiko sa wala nako pagsuot og helmet. Emerhensya to nga higayon tungod kay hapit masunog ang among balay,” matod ni Diano.
“Wala na nako nahunahunaan ang pagsuot og helmet tungod sa kakuyaw sa sitwasyon, ” dugang niya.
Bisan pa sa iyang katarungan, giangkon ni Diano nga nakalapas siya sa balaod sa trapiko ug andam siya nga moatubang sa bisan unsang silot.
“Andam ko moatubang sa bisan unsa nga traffic violation. Isip opisyal sa barangay, nangayo ko og pasaylo,” pag-angkon niya.
Ang maong video gi-upload sa netizen nga si La Monalux kinsa niasoy sa usa ka interview pinaagi sa Zoom nga namatikdan nila sa iyang bana ang kapitan samtang padulong sila sa Consolacion.
“Namatikdan sa akong bana nga ang nag-motor walay helmet. Pagtan-aw nako, nakurat ko kay tinuod gyud,” matod ni Monalux.
“Isip usa usab ka motorista, wala gyud ko kasuway nga mag-motor nga walay helmet, ilabi na sa highway.”
Giklaro ni Monalux nga wala siyay intensyon nga dauton ang kapitan ug wala siya kaila niini sa personal.
Naalinggatan lang niya nga opisyal kini tungod sa ngalan nga nakasulat sa shirt niini.
Matod niya, ang iyang tumong mao ang paghatag og “awareness” o pagpahinumdom, ilabi na sa mga batan-on, nga dili gyud mahimo ang mag-motor nga walay saktong helmet.
“Bisan pa og naay emerhensya, violation gihapon na,” matod ni Monalux isip tubag sa mga komento sa social media nga nidapig sa kapitan.
Gipanghimakak usab niya nga pamulitika ang iyang post.
Matod niya, ang klaro sa video mao ang wala pagsuot og helmet ni Diano ug ang uban pang pasangil sama sa paglapas sa “red light” pabilin nga “hearsay” o sulti-sulti lang tungod kay wala kini makuha sa video. / ABC