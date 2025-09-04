Kapitan sa Carreta mihimakak nga anak nalambigit sa drugas

Nipasangil ang kapitan sa Barangay Carreta, Dakbayan sa Sugbo nga si Marciano Ando nga walay gihimong buy-bust ang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 nga niresulta sa pagkasikop sa iyang anak nga si alyas Jun.
Matod niya sa interview sa programa ni Atty. Ruphil Bañoc sa sibyaanang DyHP nga niadtong Septiyembre 3, 2025, sa udto naabot ang iyang anak sa barangay gikan nangolekta og basura kay mangayo'g kuwarta sa treasurer aron ipabulkit ang na-flat nga ligid sa garbage truck.
Apan dako na lang ang ilang kakugang nga dunay nangabot nga mga operatiba nga iyang gihulagway nga mga polis ug gidakop ang iyang anak.
Gidala kini sa Tejero ug sa pag-abot sa dapit duna nay gipresentar nga mga pinakete sa gituohang shabu.
Iyang gihimakak nga nalambigit ang iyang anak sa ilegal nga drugas sanglit dili man gani kini manigarilyo ug moinom og ilimnon nga makahubog.
“Niingon siya nga mangayo mig P300 para bayad sa bulkit mao to gitagaan sa treasurer, pag-abot niya ngadto sa vulcanizing, pagnaog niya gidiretso man siya'g dakop sa polis unya natinga siya nga gidala siya adtong gamay nga payag naa na didto nakalatag na ang shabu didto,” matod ni Kapitan Ando.
Giangkon ni Kapitan Ando nga gipa-drive niya sa garbage truck ang iyang anak tungod kay upat ang ilang truck apan usa lang ang ilang driver.
Gawas nga nag-drive ni sa garbage truck, naghabal-habal sab kini.
Gipasabot sab sa kapitan nga kadtong gidakop ang iyang anak atol sa checkpoint sa Siyudad sa Mandaue niadtong 2022, igo lang kini nga nag-drive sa habal-habal apan nasakyan kini og drug personality.
Nagtuo si Ando nga dunay bahid sa politika ang pagkadakop sa iyang anak kay sa sunod tuig eleksyon na sa barangay ug dunay laing mokandidato sa pagkakapitan sa Carreta.
Apan si Leia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, niingon nga nakadawat na sila og impormasyon sa kalambigitan sa ilegal nga drugas ni alyas Jun.
Gani naa na kini sa listahan sa Philippine National Police ug PDEA isip high value target sa regional level.
Gipaubos ang anak ni Kapitan Ando sa case buildup una nilusad ang PDEA 7 ug PNP og buy-bust alas 2 sa hapon sa Miyerkules, Septiyembre 3, 2025. /