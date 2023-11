Kapitan sa Inayawan motabang sa kapulisan

Ang barangay kapitan sa Inayawan, dakbayan sa Sugbo andam moabag sa imbestigasyon sa posibleng kalambigitan sa iyang duha ka mga tanod sa pag rescue sa duha mga suspek sa pagpatay sa usa ka sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit 7 (RPDEU 7) nga si Police Corporal Ryan Languido Baculi.

Matod ni Kapitan Kirk Bryan Repollo nga niadtong Miyerkules sa kaadlawon, Nobiyembre 15, nga dunay kalit nga nangabot nga mga polis sa iyang barangay aron molusad og hot pursuit operation.

Gi pick up ang iyang duha ka mga barangay tanod ug gidala sa police station kay maoy gitudlo nga ningtabang sa pagpaikyas kanila ni Atong Rafols ug Ramil Salazar.

Iya kining gisusi ug gikahinabi ang deputy commander sa police station, lakip na ang team leader.

Gisaysayan siya niini labot sa hitabo ug gitumbok ang iyang duha ka mga tanod nga maoy ningresponde dala ang sakyanan sa barangay sa Sitio Pagtambayayong, Brgy. Kinasang-an.

Human mabati ang kasayuran, gisaad ni Repollo sa kapulisan nga mohimo og imbestigasyon ug andam siya mokooperar ug naa ra sa iyang barangay ang duha ka mga tanod.

“Ato usab gipanegurado sa kapulisan ang atong 100% nga pagsuporta ug kooperasyon para sa kasulbaran niining kasoha. Dili kita moundang sa pakig-alayon kanila bisan unsa pa mang orasa,” matod ni Repollo.

Ang maong pamahayag gihangop sa Police Regional Office 7.

MASAYRAN

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberinm,hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga sa nagpadayon nga imbestigasyon, dinhi masayran kon ang pagtabang sa duha ka mga tanod sa pag-eskapo sa mga kriminal kalapasan ba sa balaod.

“Yes, their cooperation in the investigation will be crucial to know whether or not the actions made by the said tanods were intended to facilitate the escape of the suspects,” matod ni Pelare.

Samtang usa ka pribadong indibidwal nitanyag og P50,000 nga ganti sa makatudlo sa nahimutangan nilang Rafols ug Salazar.

Ang gitanyag nga kantidad gihulagway ni Police Colonel Percival Zorilla, hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo, nga dako’g matabang sa pagpangita sa mga suspek.

Nibutyag si Zorilla nga miapil na sila sa manhunt operation.

Gani dunay mga impormasyon nga naa sa probinsya ang mga suspek nga mao karon ang iyang gipatutukan.

Tanang intelligence operatives sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) nagtinabangay na pagpangita sa duha.