Kapitan sa Lapu-Lapu City gihulga’ng ‘buk-an sa ulo’

Giimbistigar sa kapulisan ang taho sa usa ka kapitan sa barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga nakadawat siya’g hulga sa kinabuhi pinaagi sa tawag ug mensahe sa telepono.
Gipahayag ni Barangay Gun-ob Captain Carl Steven Weigel sa pakighinabi sa telepono sa SunStar Cebu niadtong Biyernes, Sept. 25, 2026, nga nag-file na siya og kaso ug nangayo og cyber warrant aron ma-trace ang maong numero.
Gitug-an niya nga ang maong insidente nahitabo sa milabay nga Hulyo o Agosto apan pormal nga gi-report sa kapulisan niadtong Miyerkules, Sept. 23, alang sa imbestigasyon.
Giingon ni Weigel sa SunStar Cebu nga ang hulga nadawat niya pinaagi sa tawag sa telepono sa mga alas 10 o alas 11 sa gabii sa adlaw sa maong insidente.
Gisungog sa nanawag ang kapitan pinaagi sa pag-ingon nga pili-pili ra ang iyang pagkamaayong tawo.
Giinsistir ni Weigel kon unsa gyud ang gusto niining hisgotan ug giimbitar kini nga mag-istorya na lang sa opisina sa barangay.
Gibalibaran kini sa caller ug gihulga si Weigel nga kon moagi gani siya sa Weigel Drive sa Barangay Gun-ob, Lapu-Lapu City, iyang buk-an sa ulo sa kapitan.
Human sa maong tawag, nangayo og tabang sa kapulisan ang kapitan aron ma-trace ang numero. Ang mga text message usab nagpakita nga ang tawo nga naghimo sa hulga nangayo diay og tabang para sa iyang anak nga gikatahong naglisod sa pagginhawa tungod sa nagkadako nga tiyan.
Ang mga mensahe nag-ingon usab nga bisan makatabang o dili si Weigel, pasakitan gihapon nila kini.
“Honestly, we don’t know, but a death threat is still a death threat, which is why I filed,” matod ni Weigel.
Gipahayag sa kapitan nga karon pa siya nakadawat og hulga sa kinabuhi.
Gidugang niya nga wala siya nagdugang sa iyang personal nga seguridad ug nag-ingon nga magpadayon siya sa paghimo sa iyang katungdanan bisan pa sa maong insidente.
Gihulagway ni Weigel nga ang hulga nakamugna og mga pagduda kon may kalabutan ba kini sa pulitika.
Ang kaso gikatahong giubanan sa pamaagi sa cyber warrant sa Regional Anti-Cybercrime Unit 7 isip bahin sa case buildup.
Samtang gipahayag ni Weigel nga si Lone District Rep. Junard “Ahong” Chan nagtambag kaniya nga dili mokompyansa.
Nagduda ang kongresista nga usa kini ka scam o pamaagi sa pagpanghadlok kaniya. /