Kapitolyo, 30 ka mga LGU sa Cebu gipasidunggan

Ang Cebu Provincial Government gihatagan og Good Financial Housekeeping award sa Department of the Interior and Local Government (DILG) sa fiscal year 2023,

Si DILG Cebu Provincial Director Atty. Ian Kenneth Lucero namahayag pinaagi sa social media platform sa Cebu Provincial Government nga kini timaan sa financial transparency ug pagbutang ni Gobernador Gwendolyn Garcia og mga pamaagi sa pagtaho sa publiko sa budget ug paggasto sa Kapitolyo.

Matod ni Lucero nga ang award gihatag human ang Kapitolyo nakatuman sa duha ka mga parametro: unqualified Commission on Audit (COA) opinion, ug pagtuman sa full disclosure policy requirements sa DILG.

“Dili gyod ko kalimot. Si Gov, kanang mag-mention na gani og public funds, moingon, ‘Dili man ni ako, sa mga taw man ni, so di ko patuyang, di ko pataka og gasto,’” matod ni Lucero nga gikutlo sa samang taho.

MGA LGU

Moabot sa 30 ka mga lokalidad sa lalawigan sa Sugbo gipasidunggan sa DILG human gihapon nipasar sa Good Financial Housekeeping (GFH) alang sa tuig 2023.

Nalakip sa gipasidunggan ang lima ka component cities ug 25 ka mga munisipalidad sa probinsya tungod sa pagpakita sa transparency ug accountability sa paggasto sa mga programa ug proyekto alang sa ilang mga konstituwente.

Mas ubos kini nga datos kon itandi sa tuig 2022 nga anaa sa 41 ka mga lokalidad ang nakapasar sa GFH.

Ang mga siyudad nga nalakip sa listahan mao ang Dakbayan sa Bogo, Carcar, Danao, Naga ug Talisay.

Samtang naglangkob usab sa mga lungsod sa Alcoy, Alegria, Badian, Balamban, Bantayan, Boljoon, Borbon, Carmen, Catmon, Consolacion, Daanbantayan, Dalaguete, Dumanjug, Liloan, Madridejos, Medellin, Minglanilla, Moalboal, Oslob, Pinamungahan, Samboan, San Remigio, Santander, Sogod, ug Tudela.

Ang Good Financial Housekeeping nagtumong sa pag-ila sa mga Local Government Unit (LGUs) nga adunay maayong performance sa financial transparency.