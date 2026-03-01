Kapitolyo giiwagan alang sa Rare Disease Day

Sa labing unang higayon sa kasaysayan, gipaiwagan sa Kagamhanang Probinsyal sa Sugbo ang Cebu Provincial Capitol og kolor nga ube (purple), insakto alas 7:00 sa gabii niadtong Sabado, Pebrero 28, 2026.
Kini agig pakig-unong sa tibuok kalibutan nga kampanya nga “Light Up for Rare,” nga gihimo matag tuig sa katapusang adlaw sa Pebrero alang sa Rare Disease Day.
Ang simbolikong pagpaiwag nagtimaan sa usa ka mahinungdanong milestone ubos sa pagpangulo ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, nga nagpalig-on sa tinguha sa iyang administrasyon alang sa inklusibo nga pag-atiman sa panglawas ug pagpalambo sa mga sistema sa suporta alang sa mga marginalized nga sektor, hilabi na ang mga indibidwal ug pamilya nga apektado sa talagsaon nga mga sakit.
Matod ni Dr. Elisse Nicole Catalan, Capitol Piso Public Health Consultant, ang pag-apil sa mga inisyatiba sama sa “Light Up for Rare” mahinungdanon kaayo sa pagseguro nga ang mga pasyente nga adunay talagsaon nga mga kondisyon makadawat og hustong pag-ila, suporta, ug patas nga atensyon susama sa uban pang medikal nga kondisyon.
“These conditions are called rare diseases because only a small number of individuals share the same diagnosis. However, there is something we can do, early detection is key to preventing the condition from worsening,” pagtino ni Dr. Catalan.
Sa Pilipinas, ang usa ka sakit giila nga "talagsaon" kon kini makaapekto sa dili molapas sa usa sa matag 20,000 ka indibidwal. Sa lukop kalibutan, kapin sa 7,000 ka rare diseases ang nailhan na, nga makaapekto sa gibanabana nga 300 milyones ka mga tawo.
Gibanabana nga 80 porsiyento niini nga mga kondisyon naggikan sa genetics, samtang 75 porsiyento ang makaapekto sa mga bata.
Sa average, ang mga pasyente maghulat og hangtod sa walo ka mga tuig una makadawat og saktong diagnosis.
Ang pagdan-ag sa kolor nga ube nagsilbeng gamhanang simbolo sa panaghiusa ug pakigbisog uban sa mga pamilyang Pilipino nga nagpuyo uban sa talagsaon nga mga kondisyon, diin daghan kanila ang nag-atubang og langan nga diagnosis, limitado nga access sa pagtambal, ug kakuwang sa kahibalo sa publiko.
“This initiative goes beyond simply lighting the Capitol in purple. Governor Pam wants to actively engage with rare disease groups so the Province can better understand the kind of assistance they need from the Cebu Provincial Government,” dugang ni Dr. Catalan.
Ang nasod nagsaulog usab sa National Rare Disease Week matag katapusang semana sa Pebrero pinasikad sa Presidential Proclamation No. 1989.
Ang Rare Diseases Act of the Philippines, uban sa Universal Health Care Act ug Newborn Screening Act, naghatag og legal ug estruktural nga suporta alang sa sayo nga detection, mas maayong access sa serbisyo sa panglawas, ug pag-ila sa mga tawo nga adunay talagsaon nga sakit isip mga Persons with Disabilities (PWDs).
Ang kolor nga ube, ang internasyonal nga kolor alang sa rare disease awareness, nagrepresentar sa panaghiusa, kaisog, ug paglaum—mga hiyas nga nahiuyon sa nagpadayon nga paningkamot sa Probinsya sa Sugbo sa paghatag og makiangayon ug patas nga serbisyo sa panglawas. / Capitol PIO