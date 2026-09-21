Kapitolyo gipalig-on ang monitoring sa presyo sa isda pinaagi sa EO 50

Gipalig-on sa Cebu Provincial Government ang pag-monitor sa presyo ug suplay sa isda pinaagi sa “Bantay Presyo Isda” Program ug Task Force “Magwayen” aron mapugngan ang sobra nga pagsaka sa presyo ug mga abusadong pamaagi sa pagbaligya.
Gipirmahan ni Governor Pamela Baricuatro ang Executive Order No. 50 nga nagtukod sa maong programa ug task force aron matabangan ang pag-stabilize sa presyo sa isda sa mga local landing center, wholesale market ug retail outlet.
Ubos sa maong kamanduan, mahimong manginlabot ang Kapitolyo panahon sa kakuwang sa suplay, market abuses ug mga emerhensiya tungod sa daotang panahon pinaagi sa direct-selling programs, alternatibong source sa isda ug pagpalambo sa cold-storage facilities.
Gihatagan sab og mandato ang Task Force “Magwayen” sa pagpatuman sa transparency sa presyo, pag-monitor sa volume sa suplay ug pag-atubang sa mga pagpanikas sa pagpresyo.
Lakip sa unang bantayan ang mga high-value fish species ug mga importanteng fish commodities nga gibaligya sa probinsiya.
Si Baricuatro ang magsilbing chairperson sa task force, samtang si Provincial Agriculture Office Head Roldan Saragena ang vice chairperson.
Apil sab sa task force ang mga representante gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR), Department of Trade and Industry (DTI), Philippine Coast Guard, Cebu Port Authority ug mga organisasyon sa lokal nga mga mangingisda.
Ang Office of the Provincial Agriculturist magsilbing secretariat sa task force ug maoy modumala sa central database ug magpagawas matag semana sa Cebu TF Magwayen Fish Price Bulletin.
Ubos sa executive order, maghimo sab og public complaint mechanism aron ang mga residente, vendors ug mangingisda, maka-report sa mga ahensiya sa gobiyerno sa illegal nga pagpamaligya,
sayop nga pag-ilaila sa species sa isda ug price manipulation.
Moepekto dayon ang executive order human kini gipirmahan ni Baricuatro.
Ang mga gasto sa pagpatuman sa programa kuhaon gikan sa Office of the Governor. / CDF