Gisita sa Commission on Audit (COA) ang Cebu Provincial Government tungod sa pagpalit og P5-milyunes nga closed-circuit television (CCTV) system nga giingong nilaktaw sa competitive bidding.

Ang maong solar ug wind-powered CCTV system gitaod sa Marcelo B. Fernan Bridge ug Sergio Osmeña Bridge alang sa traffic ug security monitoring.

Nabayaran kini sa Kapitolyo og duha ka hugna: P2.468 milyunes niadtong Enero 29, 2024, ug P2.531 milyunes niadtong Pebrero 11, 2025.

Matod sa COA, wala niagi og public bidding ang proyekto, walay partisipasyon ang Bids and Awards Committee (BAC), ug kulang kini sa mga dokumento sama sa approved board resolution ug work and financial plan.

Supak kini sa Republic Act No. 9184 o Government Procurement Reform Act.

Atol sa exit conference, nipasabot ang Kapitolyo nga gipanag-iya sa Mactan-Cebu Bridge Management Board (MCBMB) ang pundo ug ekipo, ug nagsilbi lang silang custodian.

Apan giklaro sa COA nga bisan pa og sa MCBMB ang pundo, responsibilidad gihapon sa Kapitolyo isip implementing entity ang pagsunod sa balaod sa

procurement.

Subay niini, gimanduan karon sa COA ang Kapitolyo nga moduso sa ilang letter of explanation sa maong kalapasan. / ANV