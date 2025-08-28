Kapitolyo manaktak, mo-reassign sa mga JO, empleyado

Adunay gipaabot nga kausaban nga ipatuman sa mga empleyado sa Kapitolyo human sa tulo ka buwan nga evaluation ug assessment kanila sa bag-ong administrasyon.
Kini maoy gipahibalo ni Aldwin Empaces, Assistant Administrator sa Kapitolyo sa Agusto 27, 2025.
“Naay mga movements gyud, naay mo-end ang contract, naay mabalhin, naay reassignment,” matod ni Empaces sa Agusto 27.
Iyang gidugang nga nakompleto na ang gihimong pag-obserbar ug pagsusi sa serbisyo sa mga empleyado lakip na niini ang department heads.
“Nakompleto na ni Gov. for the department heads level even among us PGO (Provincial Governor’s Office) office naa sab mi movements,” dugang niya.
Ang Kapitolyo adunay kapin sa 600 ka mga job order employees nga nagpaabot sa ilang sangputanan.
Una nang gipahibalo ni Baricuatro atol sa unang adlaw sa iyang paglingkod nga wala siyay tandugon sa mga posisyon sa empleyado ug department heads sulod sa tulo ka buwan.
Apan magbase siya sa performance sa mga JO aron matan-aw kinsa lang ang angay ma-renew ang kontrata ug angay nga taktakon.
Sa Agusto 30, gilauman ang mga kabag-ohan ug kausaban nga himuon sa mga mangulo sa matag opisina lakip sab ang assigned areas sa uban pang mga empleyado. / ANV