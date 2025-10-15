Kapitolyo mang-apudapod og ‘go bags’

Gimanduan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang Provincial Risk Reduction Management Office (PDRRMO) sa pagsusi sa mga item sa emergency go bags alang sa mga Sugboanon.
Ang 72-hour go bag dunay supplies nga makaabag aron maka-survive ang usa ka tawo sulod sa tulo ka adlaw samtang nagpaabot sa rescue o relief operations.
Gilaraw sa Kapitolyo nga ihatag kini sa matag panimalay sanglit ubay-ubay ang mga Sugboanon nga posibleng magkinahanglan niini.
Sagad makita sulod sa usa ka go bag mao ang pagkaon, tubig, toiletries, first aid kit, sinina, plastic envelope alang sa mga importanteng dokumento, survival kit sama sa flashlight, kandila, posporo, ug pito.
Lakip na usab ang powerbank, charger ug uban pa.
Gawas sa go bag, gilaraw usab sa Kapitolyo ang pagpalit og hard hat alang sa mga tinun-an sa mga tunghaan. / ANV