Kapitolyo ‘mangompra’ og bulto sa semento

Nagplano ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga paliton sa bulto nga kantidad ang mga supply nga sinako’ng semento sa cement companies alang sa nagpadayon nga pag-ugmad sa mga infrastructure project sa kalungsoran sa lalawigan.

Si Cebu Governor Gwendolyn Garcia nagkanayon nga paagi kini sa Kapitolyo aron maminusan ang bayranan sa mga kontraktor nga mopalit og supply alang sa mga himuong proyekto sa tibuok probinsya.

Matod ni Garcia, makadaginot usab niini ang Kapitolyo sa kantidad nga itagana unta sa mga kontraktor nga sagad makasinati og managlahi nga presyo sa semento sa matag panahon sa pagpatuman sa proyekto.

Nasayran nga kon momahal na ang semento atol sa pagpatuman sa proyekto, dili usab malikayan nga magpaumento ang kontraktor sa presyo sa ilang pagtrabaho.

Atol sa tigom sa cement companies sa Kapitolyo sa Miyerkules, Pebrero 7, 2024, nga pinangulohan ni Garcia, nasayran nga sagad sa mga semento sa pagkakaron mokantidad og tag P170 ngadto na sa P230 ang matag sako.

Subay niini, gihatagan ni Garcia og kahigayunan ang cement companies nga mohimo og business proposal alang sa labing barato nga presyo sa semento nga ilang mahatag sa Kapitolyo isip buyer.

Giingong makatabang usab kini nga mapaspasan ang pagtrabaho sa mga proyekto sa kadalanan.

Kahinumdoman nga moabot og P3.5 bilyunes ang gigahin nga pundo sa Kapitolyo alang sa mga proyekto sa imprastraktura sa 2024.

Anaa usab sa P3.3 bilyunes niini ang alang sa inter-local government units (LGU) water system, ug P500 milyunes alang sa pagpanday og public buildings ug ubang mga istruktura.

“My only interest is to lower the cost of the project and for the Province to earn a certain margin from the entire policy...” matod ni Garcia nga namantala sa media arm sa Kapitolyo.

Base sa uwahing datos sa Provincial Engineering Office, di mominos sa 1, 687, 306 ka sako sa semento ang magamit sa mga road project sa Kapitolyo.

Sa Pebrero 12, 2024 gikatakda ang ikaduhang tigom niini aron tukion ang mamahimo’ng presyo sa mga sinako nga semento.