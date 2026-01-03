Kapitolyo mi-hire og 325 ka mga medical, non-medical personnel

Mokabat sa 325 ka bag-ong gi-hire nga medical ug non-medical personnel ang gipakatap sa 10 ka mga ospital nga gidumala sa Kapitolyo.
Tumong niini nga matubag ang dugay na nga problema sa kakuwang sa mga trabahante ug mapalambo ang serbisyo sa panglawas alang sa mga lumolupyo sa tibuok probinsiya. Ang labing daghan nga nadawat nga reinforcement mao ang Cebu Provincial Hospital–Danao nga 50 ka staff, Bantayan District Hospital, 48; ug Tuburan District Hospital, 45.
Ang uban pang mga ospital nga nakabenepisyo naglakip sa Ricardo L. Maningo Memorial Hospital sa Camotes, 33; Barili District Hospital, 33; Isidro C. Kintanar Memorial Hospital sa Argao, 28; Oslob District Hospital, 28; Juan B. Dosado Memorial Hospital sa Sogod, 24; M.J. Cuenco Memorial Hospital sa Malabuyoc, 22; ug Minglanilla District Hospital, 14.
Matod sa mga opisyal sa panglawas, kining mga bag-ong personnel makatabang sa pagpakunhod sa patient backlog, pagpalig-on sa emergency care, ug pagpauswag sa access sa espesyalistang serbisyo medikal, ilabi na sa mga lungsod nga dugay nang nag-antos sa limitado nga kahinguhaan sa panglawas.
Kining mga ospitala dugay nang nag-antos sa kakuwang sa staff, hinungdan nga ang mga kasamtangang trabahante napugos sa pagpas-an og bug-at nga trabaho ug usahay malangay ang pagtambal sa mga pasyente.
Tungod sa dugang nga mga doktor, nurse, ug support staff, gilauman nga mas paspas na ang pag-atiman sa pasyente ug mapalapdan ang serbisyo sa ospital, ilabi na sa mga hilit nga dapit. / CAV