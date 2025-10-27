Kapitolyo mi-upgrade sa bus terminals para sa Kalag-Kalag

Gawas sa duha ka satellite terminals, ang Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo nagpatuman og dugang nga mga kalambuan sa North ug South Bus Terminal niini, lakip na ang dugang ticketing stations, pag-ayo sa air-conditioning, usa ka information display system, ug mga portable toilet aron ma-accommodate ang pagsaka sa gidaghanon sa mga pasahero sa dili pa ang Kalag-Kalag 2025.
Usa ka semana sa dili pa ang Kalag-Kalag, gipahibalo sa Probinsiya sa Sugbo, pinaagi sa ilang Facebook page niadtong Dominggo, Oktubre 26, 2025, nga ang maong mga kalambuan gihimo aron maseguro ang mas hapsay nga operasyon ug kaharuhay alang sa mga sumasakay nga mopauli aron saulogon ang All Saints’ ug All Souls’ Days.
Ang Kapitolyo nipahibalo nang daan niadtong Biyernes, Oktubre 24, sa pagtukod sa mga satellite bus terminal.
Sa Cebu South Bus Terminal (CSBT), dugang mga ticketing stall ang tukoron aron mapadali ang mga transaksyon ug makunhoran ang tag-as nga mga linya.
Si Ahmed Cuizon, terminal administrator, niingon nga niabli usab ang Kapitolyo og duha ka satellite terminals aron makatabang sa paghupay sa main facility: usa sa northbound buses sa Ceres Transport Garage sa Mandaue Reclamation Area, ug southbound buses sa Ceres Transport Garage sa Kinasang-an, Pardo, Cebu City.
“On October 30 and 31, we urge the people to take advantage of these satellite terminals if they are near your area. That way, we can lessen the crowd at the main terminals,” matod ni Cuizon.
Ang Kapitolyo mag-deploy usab og augmentation bus nga adunay special permit gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) aron madumala ang gipaabot nga pagdagsa sa mga pasahero.
Si Gobernador Pamela Baricuatro niawhag sa mga biyahedor sa pagplano og sayo.
“If we can plan our travel, maybe you can travel early in the morning or late in the evening so the terminals won’t be too congested,” matod ni Baricuatro.
Aron mapalambo ang kaharuhay sa mga sumasakay, gimando sa Kapitolyo ang pag-ayo sa mga air-conditioning unit sa CSBT ug ang pagbutang og dugang mga electric fan alang sa mas maayong bentilasyon.
Usa ka bag-ong information display system ang ipaila usab sa terminal sa dili pa ang Kalag-Kalag nga magpakita sa real-time nga impormasyon sa bus sama sa departure schedule, gate number, ug status update nga susama sa mga airport monitor.
Nakatakda sab si Baricuatro moinagurar sa bag-ong giayo nga mga restroom sa CSBT ubos sa pagkamatinabangon sa Topline nga adunay managlahing pasilidad alang sa lalaki, babaye, ug Persons with Disabilities (PWDs).
Sa Cebu North Bus Terminal (CNBT), upat ka portable toilets ang nainstalar na ug ang mga guba nga tolda gipulihan.
Matod ni Cuizon nga ang Kapitolyo nakig-istorya sa SM City Cebu alang sa posibleng panagtambayayong aron magbutang og paging system sulod sa mall nga magtugot sa mga pasahero nga maghuwat sa sulod sa mall sa pag-anunsyo sa paglarga sa mga bus Ang Kapitolyo nagpaabot sab sa desisyon sa SM kabahin sa pagpalapad sa usufruct agreement niini alang sa kasamtangan nga lugar sa terminal. / CDF