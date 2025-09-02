Kapitolyo migahin og P650M, pag-upgrade sa mga ospital

Nigahin og P650 milyunes ang kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo alang sa pagpalambo sa imprastraktura sa mga ospital.
Kini maoy gipahibalo ni Dr. Elisse Nicole Catalan, provincial health consultant.
Ang maong pundo gamiton alang sa pag-upgrade sa infirmaries sa probinsiya ngadto na sa Level 1 facility, ug ang Level 1 hospitals ngadto sa Level 2. Sa kasamtangan, gidumala sa kapitolyo ang 16 ka ospitals diin 10 ang infirmaries niini.
Gilauman nga aduna nay improvements nga himuon sa mga ospital sa Oktubre.
Kahinumdoman nga una nang nipahibalo ang kasamtangang administrasyon nga gustong pamub-an ang gastuhanan ug mas ubos nga annual budget alang sa sunod tuig.
Hinuon giklaro sa kapitolyo nga labing dako nga pundo ang igahin sa health services sa 2026 isip kabahin sa prayoridad sa administrasyon aron masolusyonan ang health problems sa probinsya.
“We need to rebuild and regain the trust of the people by ensuring dili sila mamatay inig abot sa atong mga provincial hospitals,” matod ni Catalan.
Sa nasayran, lakip sa gihimong lakang sa probinsiya ang pagdugang og manpower sa mga hospital.
Kapin sa 200 ka mga health personnel ang gi-hire nga gilangkuban sa nurses, doctors, ug specialists nga gipadala sa mga ospital ug healthcare facilities sa probinsiya.
Sunod-sunod sab nga mga medical mission ug free surgical operations ang gihimo subay sa month-long celebration sa ika-456 nga kasumaran sa pagkalalawigan sa Sugbo sa Agusto. / ANV