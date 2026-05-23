Kapitolyo mihatag na og tabang pinansyal sa mga biktima sa linog

Gisugdan sa Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo niadtong Miyerkules, Mayo 20, 2026, ang pag-apud-apod sa P13.94 ka milyon nga cash assistance ngadto sa kapin sa 1,000 ka mga nakalingkawas sa linog sa Medellin ug Daanbantayan, hapit walo ka mga buwan human sa magnitude 6.9 nga linog nga niigo sa amihanang Sugbo.
Gipangulohan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang pagtunol niini sa Medellin Sports Complex human giaprubahan sa Provincial Board (PB) ang pundo, sunod sa pipila ka mga buwan nga administratibong revisions ug pagsusi sa pagsunod sa mga lagda.
Ang cash assistance, nga nagkantidad og P10,000 alang sa mga balay nga hingpit nga nangaguba, gikuha gikan sa disaster trust fund sa Kapitolyo.
Ang executive department unang ni-endorso sa sugyot niadtong Nobyembre 2025.
Niagi kini og mga kausaban ug gisumiter pagbalik tali sa Nobiyembre 2025 ug Abril 2026 aron matubag ang mga dili parehas nga format, mga kinahanglanon nga pirma, ug mga legal nga pangutana bahin sa mga pundo nga hapit na mo-expire.
Sa mga benepisyaryo niadtong Miyerkules, 1,092 ang gikan sa Medellin ug 302 ang gikan sa Daanbantayan.
Ang pagpang-apud-apod, nga gitambungan nila ni Medellin Mayor Edwin Salimbangon, Daanbantayan Mayor Gilbert Arrabis, ug 4th District Provincial Board Member Nelson Mondigo, nagtimaan sa unang pagpagawas sa calamity cash assistance gikan sa kagamhanang probinsiyal.
Bisan pa man sa kalangan sa pagpagawas sa pinansyal nga tabang, malipayong gidawat sa mga benepisyaryo ang maong ayuda sa dihang nadawat na nila kini.
Si Samson Aribo, usa ka 32-anyos nga drayber sa e-bike gikan sa Barangay Lanao, Daanbantayan, nakadawat na kaniadto og mga P35,000 nga tabang gikan sa nasyunal, lokal, ug pribadong mga tinubdan, nga nakatabang sa pagtukod og balik sa iyang hingpit nga naguba nga balay.
Isip dugang, matod ni Aribo, iyang gamiton ang P10,000 gikan sa probinsya sa pagpalit og semento para sa salog sa ilang balay.
Si Maria Carmelita Granada, 63, gikan sa Medellin, nagpuyo duol sa usa ka sinkhole. Matod niya, wala silay laing kapilian gawas sa pagpabilin sa dapit tungod kay dako ang ilang balay ug dili nila makaya ang pagbalhin o pagpatukod og usab.
Si Granada nakadawat na og P15,000 kaniadto gikan sa nasyunal ug lokal nga mga tinubdan aron anam-anam nga ayuhon ang ilang panimalay. Siya niingon nga ang tabang gikan sa probinsya iyang gamiton alang usab sa pag-ayo sa salog.
Gipadayon sa kagamhanang probinsiyal ang pagpang-apud-apod sa cash assistance niadtong Huwebes, Mayo 21, sa San Remigio, diin dugang P34.38 ka milyon ang gipagawas alang ngadto sa 3,438 ka mga nakalingkawas sa linog.
Sa taho sa SunStar Cebu niadtong Abril 8, kapin sa P400 milyones nga disaster trust funds ang nagpabiling nakabinbin (pending) sa PB, hinungdan sa pagkalangan sa tabang alang sa mga nakalingkawas sa linog ug bagyo.
Matod ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Empaces, ang mga kalangan nakapahunong sa importanteng mga tabang nga unta napatuman pa sa niaging tuig.
Ang pundo nga nagkantidad og P473.58 milyon giandam unta alang sa tabang sa mga biktima sa linog niadtong Septiyembre 2025 ug Bagyong Tino niadtong Nobyembre 2025, ingon man sa pagpalit og mga mobile kitchen, mobile clinic, ug usa ka sea ambulance.
Giaprubahan sa PB ang paggamit sa mga disaster fund niadtong Abril 13, human gilaslasan og P68.7 milyon ang orihinal nga sugyot, tungod kay ang mga bahin sa 2020 allocations legal nga ni-expire na ubos sa Republic Act 10121. /