Kapitolyo mihulma og TF batok leptospirosis

Niumol og provincial task force ang Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo aron mapugngan ang posibleng pagsaka sa kaso sa leptospirosis human sa lapad nga pagbaha dala sa Bagyong Tino sayo ning buwana.
Sa usa ka post gikan sa Cebu Province Public Information page sa Miyerkules, Nobiyembre 12, 2025, pinaagi sa Executive Order (EO) 70, gimugna ni Gobernador Pamela Baricuatro ang Cebu Provincial Leptospirosis Task Force, nga maoy mag-coordinate sa disease surveillance, case management, ug medical response sa tanang local government units (LGUs), ospital, ug ubang health partners.
Bisan og wala gibutyag sa EO ang gidaghanon sa kaso sa leptospirosis sa probinsiya, ang kamanduan giisyu agi og tubag sa pagbakwit sa kapin sa 198,000 ka indibidwal sa 1,793 ka evacuation centers tungod sa baha sa mga komunidad sa kontaminadong tubig ug nagpataas sa risgo sa mga sakit.
Ubos sa direktiba, ang task force mag-activate og Leptospirosis Emergency Operations Center (EOC) nga maoy modumala sa referral system alang sa mga suspect ug kumpirmadong kaso, mo-operate og 24/7 nga hotline, mo-supervise sa medical logistics, ug mo-coordinate sa Department of Health (DOH) ug ubang institusyon alang sa teknikal nga tabang.
Ang EOC maglakip sa daghang operational desks: usa ka Clinical Desk alang sa case intake ug referral, usa ka Logistics and Transport Desk alang sa supply management, usa ka Information Management Desk alang sa real-time data monitoring, ug usa ka Incident Commander aron sa pagdumala sa kinatibuk-ang operasyon ug direksyon sa polisiya.
Gimanduan sab sa executive order ang task force sa pagseguro sa pagpahiuyon sa guidelines sa DOH, pagpalig-on sa local surveillance, ug pagpalihok sa mga resources aron mapadayon ang operasyon ug pagpangandam alang sa umaabot nga post-flood disease outbreaks.
Ang pundo alang sa task force kuhaon gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Fund (PDRRMF), sa Provincial Health Office ug ubang magamit nga alokasyon, ubos sa accounting ug auditing rules. / CDF