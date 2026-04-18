Kapitolyo mihulma’g content creators council

Nagporma ang Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo og usa ka council alang sa mga content creators nga nagtumong sa pagpalig-on sa promosyon sa turismo ug pagpalapad sa pagpakatap sa mga kampanya sa impormasyon pinaagi sa digital platforms.
Pinaagi sa Executive Order (EO) 20 nga gipirmahan niadtong Marso 25, 2026 ni Gobernador Pamela Baricuatro, natukod ang Cebu Content Creators Council (C4).
Kini magsilbing mekanismo aron magamit ang mga online communities ug digital storytellers sa pagpakatap sa mga programa sa gobiyerno, advisories, ug mga inisyatiba sa kalambuan.
Ang EO 20 opisyal nga na-calendar ug naaprobahan atol sa regular session sa Provincial Board niadtong Abril 6.
Tuyo sa maong order nga palambuon ang turismo ug investment promotion, suportahan ang mga micro, small, and medium enterprises (MSMEs), ug palig-onon ang civic education kalabot sa panglawas, disaster resilience, palibot, ug kaluwasan sa publiko pinaagi sa digital-first content.
Tumong usab niini nga himoong propesyonal ang pakig-alayon sa gobiyerno ngadto sa mga content creators pinaagi sa pagpatuman sa usa ka transparent ug standards-based nga sistema, samtang gisiguro ang pagsunod sa procurement, auditing, ug ethical nga mga rekisitos.
Pangulohan ang council sa gobernador o sa iyang gitugyanan nga representante, samtang ang focal head sa Sugbo News magsilbi nga vice-chairperson.
Lakip sa mga miyembro mao sila si Provincial Tourism Office Head Rowena Lu Montecillo, Provincial Information Office Head Ainjelliz Orong, ang pangulo sa Investments and Promotions Office, ug mga accredited nga mga practitioners sa bag-ong media nga pilion gikan sa usa ka pre-vetted pool.
Ubos sa maong order, duna’y screening nga mahitabo base sa residency sa Sugbo o Cebu-focused nga coverage, verified identity, kasaysayan sa pag-publish, authenticity checks, ug pagsunod sa ethics ug disclosure standards. Ang mga aplikante kinahanglan usab nga walay rekord sa fraud, harassment, o disinformation.
Ang mga accredited nga miyembro mahimong imbitahon sa pag-cover sa mga opisyal nga kalihukan sa kapitolyo, depende sa kapasidad sa venue, security protocols, ug klasipikasyon sa event.
Giklaro sa maong order nga kini nga sistema dili mopuli o mopugong sa mga tradisyonal nga media, ug dili usab kini maghatag og exclusivity sa coverage sa mga panghitabo.
Ang mga accredited creators mahimo usab nga makadawat og capacity-building support, lakip na ang pagbansay sa fact-checking, crisis communication, data privacy, ug development storytelling, ingon man ang access sa mga opisyal nga briefing ug content toolkits.
Duna usab sagupon nga Code of Conduct sulod sa 30 ka adlaw, diin gikinahanglan ang kamatuoran, saktong pagbutyag sa bisan unsang suporta gikan sa gobiyerno, ug dinaliang pagtul-id sa mga sayop.
Ang mga miyembro gikinahanglan usab nga mobutyag kon duna ba silay conflicts of interest.
Ang bisan unsang kalapasan mahimong moresulta sa suspensyon o pagbawi sa ilang akreditasyon.
Ang Sugbo News, nga maoy secretariat sa council, mao ang modumala sa akreditasyon, pagsiguro sa pagsunod sa mga dokumento, ug paghatag og mga quarterly updates ug tinuig nga performance assessment. / CDF