Kapitolyo mipahigayo’g summit aron paminawon ang konstituente

Gipahigayon sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang Participatory Governance Summit niadtong Hulyo 14, 2026, aron madungog ang mga sugyot ug kabalaka sa mga konstituente, lokal nga kagamhanan, ug nagkalainlaing sektor.
Gitambungan kini sa kapin 2,000 ka mga representante gikan sa civil society organizations, people’s organizations, NGOs, ug business groups aron hisgutan ang mga hagit, best practices, ug mga solusyon alang sa ilang mga komunidad.
Matod ni Provincial Administrator Atty. Ace Durano, tumong sa summit nga mapaminaw ang tingog sa katawhan ug mahimo kining kabahin sa paghimo og mga polisiya ug programa sa probinsiya.
“This administration understands that the government works best when it listens, when the people’s voices are heard and taken into consideration in the blueprint for policy direction, when the people’s insights are driving decisions, and the community is co-creating solutions,” matod ni Durano.
Nanghinaot ang Kapitolyo nga pinaagi sa summit, mas mapalig-on ang pagtinabangay ug mapalambo ang matag komunidad sa Sugbo. / ANV