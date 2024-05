Kapitolyo mipahunong sa dolomite mining sa Alcoy

Gimando ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang pagpahunong sa tanang kalihukan sa Philippine Mining Service Corp. (PMSC) pagpamaligya, pag proseso ug pag transport sa mga dolomite ug ubang quarry resources sa lungsod sa Alcoy, habagatang Sugbo.

Ang Memorandum No. 24-2024 ni Garcia nahisubay sa pagbasura sa Court of Appeals sa giluwatang desisyon sa Regional Trial Court (RTC) niadtong Abril 26, 2023 nga naghatag og pagtugot sa PMSC nga makaduso og Writ of Preliminary Injunction ba­tok sa mga giluwatang mando ni Garcia.

“Considering the nullification of the Order dated 26 April 2023, and the validity of Executive Orders 25-202, 25-B-2020, and 7-2023, the Philippine Mining Service Corporation is hereby ordered to immediately cease and desist all processing, selling and transporting of dolomite and associated quarry resources,” asoy sa lagda.

Subay niini, gitahasan ang kapulisan, ang lungsod sa Alcoy, Mines and Geosciences Bureau ug Department of Environment and Natural Resources sa pagsunod sa mando sa gobernador.

Ilabi na usab ang sakop sa Philippine Coast Guard (PCG) pagsiguro nga walay barko o bisan unsang sea vessel nga makasulod sa pantalan sa PMSC. / ANV