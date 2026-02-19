Kapitolyo mipasalig, CBRT maka-operate

Gipasalig sa Kapitolyo nga mahimong magpadayon ang operasyon sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) samtang nagpaabot pa ang National Historical Commission (NHCP) sa habig sa Probinsiya sa Sugbo kalabot sa gitukod nga bus stations sa Osmeña Boulevard.
Sa nasayran, ang Department of Transportation (DOTr) una nang nangayo og clearance sa NHCP niadtong tuig 2024, alang sa pagtukod sa Capitol station sa maong dalan isip kabahin sa CBRT project.
Gi-review kini sa NHCP diin niluwat og rekomendasyon nga ibalhin sa kilid ang station ug dili sa tunga sa Osmeña boulevard aron mapreserbar ang heritage value o visual integrity sa Capitol building nga usa ka heritage site.
Apan ang DOTr niapelar ngadto sa NHCP sa girekomendar nga kausaban sa disenyo sa Capitol station pinaagi sa pagpamubo sa gitas-on ug kalapad niini.
Lakip sa gitan-aw mao ang operational efficiency ug ang risgo nga basin dili na mopundo ang World Bank kon duna pay dugang nga mga kalangan.
Atol sa tigom sa mga Commissioner sa NHCP niadtong Enero 28, 2026, nahisgutan nga bukas ang board nga i-reconsider ang lokasyon sa Capitol station apan segurohon nga dili kini makababag sa national historical landmark.
Tungod niini, nisulat ang NHCP ngadto kang gobernador Pamela Baricuatro pinetsahan Pebrero 10, 2026 aron mangayo sa opisyal nga position sa Probinsiya sa Sugbo.
Sa iyang bahin, gipasabot ni Baricuatro nga ang probinsiya gilangkuban sa executive ug legislative . Tungod niini, angayan lamang nga pangayuon ang opinyon sa Sangguniang Panlalawigan sa dili pa modesisyon og mga polisiya ug “collective position” nga makaapekto sa heritage preservation, infrastructure development, ug sa kaayuhan sa mga Sugboanon.
“Your official position on this concern will serve as a strong foundation for the Provincial Government in making informed, comprehensive, balanced, and inclusive decisions” matod sa suwat ni Baricuatro ngadto sa 17th Sangguniang Panlalawigan pinetshan Pebrero 13, 2026. / ANV